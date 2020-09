À une semaine de l'entame de la campagne électorale pour le référendum sur la révision de la Constitution, la totalité du spectre partisan a déjà fait son choix. Une bonne majorité de la scène politique nationale a opté pour le «oui», quelques formations ont pris le chemin du boycott et un seul parti a appelé à un vote massif contre le projet de révision constitutionnelle. Le décor partisan est ainsi planté et si l'on tient compte d'un simple calcul arithmétique, l'on pourrait annoncer une large victoire du «oui», un assez faible taux d'abstention et un niveau comparable pour le «non». Mais il faut bien se rendre à l'évidence que l'addition de sigles d'un côté comme de l'autre ne suffit pas pour avoir une idée du comportement des électeurs. Et pour cause, il est admis en Algérie, que la classe politique n'a aucune maîtrise sur l'opinion nationale.

L'on se demande même si les cadres des formations qui composent le paysage partisan ont tous leurs cartes de vote. A voir les adhérents revendiqués par les partis, l'ampleur de l'abstention à chaque rendez-vous électoral et les scores recueillis par les uns et les autres, l'on peut très aisément conclure à une incompétence de la scène politique nationale à rassembler les citoyens autour de leurs idées ou programmes. L'alibi de la fraude du «vol de voix» ou des quotas, pour expliquer des défaites électorales ne convainc pas grand monde. Les votants, qui ne représentent qu'une partie des électeurs, glissent leur bulletin dans l'urne, pour la majorité d'entre eux, par devoir national et non par choix idéologique ou politique. Cela pour dire que la cartographie partisane ne se dessinera pas à l'occasion du référendum du 1er novembre prochain. Les partisans du «oui», ceux du boycott ou encore du «non», animeront certes, la campagne référendaire, mais personne ne peut revendiquer la victoire ou l'échec du processus. Les Algériens qui suivent, jusque-là avec beaucoup de discrétion, l'actualité politique, feront leur choix, certainement sur la base d'une comparaison avec l'ancienne Constitution et surtout en rapport avec la demande citoyenne exprimée par le Mouvement populaire. C'est dire que même si la campagne référendaire est nécessaire pour capter un tant soit peu l'intérêt des citoyens, elle ne sera pas déterminante dans l'acte de vote.

Il restera dans le puzzle référendaire qui se met en place, l'apport de la société civile. Le président de la République le souhaite fort et déterminant, en ce sens et l'analyse de Tebboune tient la route, du fait que si les Algériens ont rejeté toute tutelle politicienne à leur Mouvement populaire, on les voit mal suivre les consignes de vote de tel ou tel autre parti. Par contre, un travail associatif désintéressé politiquement et orienté en direction du seul intérêt de la nation est de nature à convaincre les citoyens, qui se trouvent être des amis, des camarades de promotion, des collègues au travail... bref, entre Algériens et sans protocole, le débat peut s'instaurer bien plus facilement qu'avec une superstructure partisane qui se détourne systématiquement des citoyens entre deux rendez-vous électoraux.

La donne associative est donc nouvelle et susceptible d'enclencher le starter d'une campagne sans fanfare, mais pas inefficace pour autant. Il reste à l'Anie, mais aussi aux membres de cette société civile, d'empêcher l'infiltration d'éléments partisans et opportunistes sous couvert de mouvement associatif. D'ailleurs, cette opération d'infiltration a déjà commencé et l'on voit des «têtes» connues pour avoir mangé à certains râteliers, se lancer dans une «nouvelle aventure». Le risque de voir les opportunistes pourrir la noblesse du combat associatif n'est pas négligeable. Il est encore grand temps d'éviter une «infection généralisée» du tissu associatif, mais encore faut-il, pour ce faire, prendre le taureau par les cornes et disqualifier les indus militants.

Enfin, le projet présidentiel entre dans une phase où personne ne peut prétendre prédire l'issue du processus. En tout cas, à voir les acteurs en place, l'on est amené à compter sur l'intelligence populaire pour faire basculer le pays dans la nouvelle République.