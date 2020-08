Le démantèlement tarifaire progressif dans le cadre de l'Accord d'association avec l'Union européenne, signé en 2002 et entré en vigueur en 2005, prendra effet à partir de demain.. Le démantèlement, qui est opérationnel depuis le 1er septembre 2012 sera total dès aujourd'hui. La suppression progressive des obstacles tarifaires et non tarifaires aura, à coup sûr un impact négatif sur les entreprises locales qui seront soumises à une rude concurrence. Cela intervient alors que le gouvernement s'est engagé à diversifier l'économie. À titre de rappel, cet accord à sens unique, qui lie l'Algérie à l'UE, a causé des pertes considérables à l'Algérie de l'ordre de 2 milliards de dollars, chaque année. Lors d'un Conseil des ministres tenu récemment, le chef de l'Etat a donné des orientations, afin de réévaluer les volets économique et commercial de l'accord, qui n'a pas atteint les objectifs attendus, en matière d'investissements européens en Algérie. La révision de l'accord, à travers des assouplissements, permettrait de relancer la coopération entre l'Algérie et l'UE.

Le ministère du Commerce a engagé récemment des consultations élargies avec les opérateurs économiques et les experts, pour l'évaluation de l'Accord d'association avec l'Union européenne (UE) dans le but de trancher la possibilité de création de la zone de libre-échange Algérie-UE. Le gouvernement doit trancher s'il procède, en septembre prochain, au démantèlement tarifaire restant (avec l'UE) ou pas. D'autre part, l'Europe a souvent plaidé (pour) la création d'un cadre juridique transparent stable, notamment la suppression de la règle des 51/49 régissant les investissements étrangers en Algérie, ainsi que les réformes structurelles qui doivent être menées, comme la réforme de la politique des subventions, la réforme du secteur bancaire et la modernisation du secteur financier, et le développement des partenariats public-privé. Du côté algérien, l'on défend un partenariat gagnant-gagnant, à défaut de rompre l'Accord d'association avec l'Union européenne. En raison du déséquilibre croissant de sa balance commerciale hors hydrocarbures, l'Algérie a introduit des mesures protectionnistes, à l'image du droit additionnel provisoire de sauvegarde (Daps) auquel sont soumises certaines marchandises importées.