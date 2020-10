L'Armée nationale populaire ne cesse de faire l'objet d'attaques et de diffamation par des cercles occultes et sournois qui tentent de nuire à l'Algérie, en ciblant son armée, l'une des plus performantes sur le continent africain. Connue pour sa proximité avec le peuple, l'ANP dérange des forces étrangères, lesquelles n'ont pas réussi à la déstabiliser ou souiller son image, malgré des tentatives, restées, jusque-là, vaines. Le ministère de la Défense nationale vient de transmettre à notre rédaction un autre démenti sur «certaines allégations», le troisième démenti après les deux, rapportés dans nos éditions du mois d'août dernier. Le MDN souligne: «Suite à certaines allégations formulées par des parties maliennes et reprises par certains médias maliens, faisant état d'une prétendue présence des éléments de l'Armée nationale populaire dans la localité frontalière malienne d'In Khalil et qu'une partie du territoire malien a été annexée par l'Armée algérienne, le ministère de la Défense nationale tient à apporter un démenti formel à ces allégations tendancieuses». Dans sa correspondance, le MDN précise que «ces allégations font suite à une mission technique conduite par des experts relevant du Service géographique et de télédétection de l'Armée nationale populaire, accompagnés par un détachement de sécurisation et de protection, à l'intérieur du territoire national pour effectuer des travaux de vérification des bornes du tracé frontalier algéro-malien, à proximité de la localité frontière malienne d'In Khalil». Cette mission technique, ajoute encore la même source, «a achevé ses travaux en date du 21 septembre 2020, avant de quitter les lieux sans enregistrer aucun incident». Le MDN ne manquera pas d'expliquer à ce propos et d'énoncer que «l'Algérie, qui a toujours veillé à la sécurisation de ses frontières nationales, notamment à l'ombre du climat d'instabilité prévalant dans la région du Sahel, réitère son total engagement à respecter la souveraineté des Etats et le principe de l'intangibilité des frontières, notamment avec un pays frère, en l'occurrence le Mali», et ce, affirme le MDN, «conformément aux dispositions de la Convention de bornage du 8 mai 1983, signée entre les deux pays». L'Algérie «réaffirme également son attachement à asseoir les principes de bon voisinage et à apporter aide et assistance aux pays voisins, lorsque le besoin se fait sentir», a indiqué le MDN. Au mois d'août dernier, le ministère de la Défense nationale avait opposé deux démentis dans un intervalle d'une douzaine de jours, à propos d'informations mensongères, concernant le général-major Meftah Souab, ancien commandant de la 2e Région militaire, le qualifiant «d'individu en fuite à l'étranger», le ministère de la Défense nationale avait souligné que ces derniers qui «s'adonnent à la désinformation et à la diffamation, ont diffusé des informations mensongères conçues dans leur imaginaire prétendant que le général-major Meftah Souab, ancien commandant de la 2e Région militaire était en fuite dans l'un des pays européens et qu'il fait l'objet de poursuites judiciaires en Algérie». L'autre démenti concernait des propos complètements mensongers qui avaient été attribués le 24 juillet dernier au général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, portant sur des «allégations fallacieuses et infondées» propagées à travers les réseaux sociaux, à propos de l'évolution récente de la situation en Libye.