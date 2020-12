S'exprimant jeudi, devant la commission des transports et des télécommunications de l'APN, le P-dg d'Algérie télécom, Hocine Helouane, a déclaré que «son entreprise s'emploie à réaliser une série de projets, dont le déploiement du réseau de fibre optique sur l'ensemble du territoire national».

À ce propos, il a fait savoir que «le réseau de la fibre optique a atteint 11.650 km». Il a expliqué, dans ce sens, que «l'objectif consiste à remplacer les câbles en cuivre, qui sont à l'origine des grandes perturbations et qui sont volés à plusieurs reprises, en raison de l'augmentation du prix du cuivre au niveau des marchés internationaux, des produits primaires». Il a également fait état «de remplacement des anciens appareils par des appareils de nouvelle génération, permettant aux clients l'accès aux services de téléphonie et d'Internet sur le même appareil et avec des hauts débits...». Il a aussi dévoilé que «la bande passante a connu également une augmentation, en passant de 20 gigabits en 2010 à plus de 2 térabits actuellement». Il a soutenu dans son exposé qu'«Algérie télécom s'apprête à lancer des projets en vue de moderniser et de sécuriser l'infrastructure des télécommunications, aux doubles plans local et international». Il a rappelé que «l'entreprise détient la majorité des actions dans deux filiales publiques, à savoir Cominta, une société spécialisée dans l'exploitation de l'excédent des fibres optiques des Sociétés par actions (Algérie télécom, Sonatrach, Sonelgaz et Sntf), et Saticom, spécialisée dans le développement des services dans le domaine des technologies de l'information et de la télécommunication, à travers la valorisation des résultats de la recherche». Il a réitéré qu' «Algérie télécom est une Société par actions dotée d'un capital de 115 milliards de dinars, entièrement détenu par l'Etat et appartient au Groupe Algérie télécom depuis la restructuration du secteur en 2017-2018». Il a aussi précisé que «l'entreprise active dans le domaine des réseaux et des services de communications électroniques, et qu'elle est pionnière dans les technologies de l'information et de la communication sur le marché des communications algérien. Elle offre également un ensemble complet de services dans ce domaine à la clientèle privée, aux professionnels et aux entreprises publiques privées». Au niveau interne, l' entreprise oeuvre à poursuivre «le processus de réorganisation et de transformation, à travers la valorisation des compétences et l'intensification des sessions de formation au profit des travailleurs et des cadres d'Algérie télécom, mais également l'amélioration de l'accueil et la prise en charge rapide des demandes des clients...». Enfin, il a souligné qu' «Algérie télécom poursuivra ses efforts pour développer le réseau haut débit au niveau national, car son objectif demeure de répondre à la demande croissante d'Internet haut débit et de renforcer la position d'Algérie télécom pour devenir le partenaire distingué dans le domaine technologique».