Beaucoup de pays se reconfinent pour les fêtes de fin d'année par peur du déclenchement d'une troisième vague. D'autres appellent au respect des restrictions sanitaires, voire même à leur renforcement. Mais, les citoyens du monde entier tiennent à cette fête car il s'agit pour eux, plus que de célébrer le Nouvel An, se débarrasser de 2020, une année damnée dont se souviendra, longtemps, l'humanité. Les Algériens, eux aussi, cherchent à faire la fête, à prendre un bol d'air et à retrouver la chaleur des relations humaines. Voir des amis autour d'une boisson, échanger des souvenirs, éclater de rire... Toutes ces habitudes anodines manquent terriblement à cause de la pandémie de Covid-19 qui risque de gâcher aussi la fête de fin d'année. Comment contourner cette crise sanitaire sans compromettre sa santé et celle d'autrui. Certes, la possibilité de traverser la Méditerranée n'étant plus possible, ni même les frontières pour se ruer, comme d'habitude, vers la Tunisie, il ne restait donc que le plan B: faire une petite virée dans le désert. Le Sahara c'est grand, la contamination y est presque nulle et tout prête au respect de la distanciation et des gestes barrières. Le rêve s'est vite construit dans l'esprit de milliers d'Algériens qui ont tout mis en place pour un week-end mémorable dans les régions féériques du Sud algérien. Djanet et Tamanrasset font partie des choix les plus courants. Taghit, Beni Abbès, Ghardaïa, Oued Souf ou encore Biskra sont également prisées. Le but étant d'évacuer le stress au milieu des dunes et des oasis. La levée de l'interdiction sur les vols domestiques venue à point, les agences touristiques ont saisi cette aubaine qui s'offrait à eux, pour proposer des séjours aux programmes variés. Des offres spéciales réveillon ont été lancées avec des promotions alléchantes. En plus de passer les fêtes dans une ville, des visites guidées et des bivouacs ont été prévus à l'occasion. Une variété de choix pour attirer le maximum de clients pour cette fin d'année 2020 qui aura été l'une des plus dures pour le secteur du tourisme. Et alors que tout est fin prêt et à moins de 72 heures du compte à rebours pour l'année 2021, les interdictions commencent à tomber tel un coup de massue sur la tête. La première vient de Béchar où les autorités locales ont donné des instructions aux professionnels du secteur du tourisme pour annuler toutes les réservations d'hôtels et interdire les voyages et déplacements organisés durant la période allant du 28 décembre 2020 au 2 janvier 2021. Pour quelle raison avoir attendu si longtemps avant de décréter cette interdiction? Cela aurait évité aux opérateurs économiques dont la situation financière est déjà très critique, des dépenses inutiles. Les agences de voyages, dont l'Office national du tourisme (Onat), ont commencé à lancer leurs offres dès l'ouverture du ciel et même avant en proposant des voyages par bus. Elles ont confectionné leurs affiches et leurs dépliants, leurs représentants se sont déplacés au Sud pour réserver, programmer le séjour et organiser les moindres déplacements. Et ce n'est qu'à quelques jours du grand départ que le holà tombe! Incompréhensible. Ce qui l'est encore plus, c'est l'interdiction en soi. Qu'est-ce qui pourrait empêcher d'organiser un séjour au Sud surtout que cette région enregistre très peu de cas de contamination et offre largement le moyen d'assurer la distanciation? Il aurait été plus adéquat peut-être d'exiger un test PCR aux visiteurs et de renforcer les mesures de protection et de veiller à leur respect. Car, les voyages organisés de fin d'année auraient bien pu sauver quelques agences touristiques de fermer boutique. Ces dernières, faut-il le rappeler, ont connu une année de perte sèche et un grand nombre ont dû mettre la clé sous le paillasson. Outre cet aspect, cette ruée vers le Sud aurait constitué aussi l'élément déclencheur pour l'envol du tourisme local. D'autant plus, que le pays possède un énorme potentiel touristique à exploiter. Enfin, l'Algérien n'a-t-il pas été appelé à vivre avec le coronavirus? Ne le fait-il pas depuis une année avec succès puisque le nombre de cas de contamination sur l'échelle nationale est moins de 400. C'est là un signe de prise de conscience qui ne trompe pas et les citoyens pourront de façon responsable faire la fête en préservant leurs vies et celles des autres.