A l'instar du reste du pays, la wilaya a, dès l'annonce du décès du général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, rendu un hommage au défunt en se rendant à la place du 1er-Novembre, ex-place d'Armes, où les présents ont dressé leur bivouac dédié exclusivement à la présentation des condoléances qu'ils paraphaient dans un registre dédié exclusivement à cet effet. Une telle démarche rentre dans le cadre d'une reconnaissance à rendre à l'homme qui a, selon plusieurs présents, consacré sa vie à l'Algérie en rejoignant d'abord les maquis de l'ALN, alors qu'il était âgé tout juste de 18 ans, puis pour parler du rôle qu'il a joué dans le chamboulement politique qu'a connu le pays, notamment cette année en réorganisant la carte politique nationale. Pour les Oranais, Gaïd Salah n'a pas eu de répit depuis le déclenchement du Mouvement populaire pour lequel il a répondu favorablement en chassant les tenants du système bouteflikien ayant tenté le coup de force pour le 5e mandat. Autrement dit, Gaïd Salah a marqué son empreinte en chassant du pouvoir ceux qu'il a d'ailleurs qualifiés de «membres de la «Issaba» tout en mettant en échec leurs desseins. Cela est apparu selon plusieurs présents dans le rassemblement de la place du 1er-Novembre, indéniablement dans son premier appel quant au «départ de la «Issaba»». Puis s'ensuit la chasse lancée contre la corruption, «bénie» et amplement soutenue par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah guidant une Armée nationale et populaire pour laquelle il a amplement contribué à sa modernisation. Les présents au rassemblement de l'ex-place d'Armes affichent une entière satisfaction quant à ce qu'ils qualifient de «consécration de l'homme» qui a ouvert plusieurs champs de bataille focalisés autour de la lutte contre la corruption, mais aussi en menant (en jurant au nom de Dieu), l'Algérie à bon port». Toutefois, le plus grand défi lancé par le général de corps d'armée, selon les avis des Oranais réunis dans la place d'Armes, est delui d'éviter au peuple le dangereux dessein prédit insidieusement par les partisans de la division du peuple invitant ce dernier à verser dans «l'amalgame et la division». Cela, chez plus d'un Oranais, ne s'est pas concrétisé grâce à l'éveil et le réveil des consciences de ces Algériens et Algériennes maintenant le cap de l'union dans le cadre du Hirak, mais aussi de l'Armée algérienne guidée intelligemment par son chef d'état-major, le défunt Ahmed Gaïd Salah. Observant le dernier hommage, ces Oranais et Oranaises ne se sont pas montrés ingrats vis-à-vis de ses actions consacrées qu'ils applaudissent et soutiennent pour peu que le chaos soit évité. Dans l'après-midi, plusieurs centaines d'Oranais se sont regroupés dans la Grande mosquée, Abdelhamid Ben Badis où ils ont observé la prière de l'Absent en hommage au défunt emporté par la mort après avoir accompli sa mission en jalonnant le chemin menant vers l'élection du président de la République, malgré l'opposition affichée par la rue rejetant cette élection. «Mission accomplie par l'homme qui a tenu parole en s'engageant à guider l'Algérie dans la réorganisation de l'exercice politique sans aucune effusion de sang», dira un homme d'un certain age venu pour prendre place à la rencontre d'Oran dédiée exclusivement à la mémoire du vice-ministre de la Défense.