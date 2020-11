Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a donné, jeudi à Alger, le coup d'envoi du plan de réalisation du dernier quota du programme Aadl 2 dans la capitale. Ce projet est constitué de 13300 unités d'habitation implantées sur une surface globale de 107 hectares dans le site de la ville nouvelle de Sidi Abdallah (w. d'Alger). Il regroupe six cités de type location-vente sur un total de 44000 unités dont les travaux de réalisation ont été lancés récemment.

Ce programme, qui s'ajoute à un quota global de 44000 unités, clôt définitivement le programme de réalisation de 560000 logements de la formule location-vente. Le lancement de dernier quota pour la capitale a été donné par le ministre en présence du DG de l'Aasl, Tarek Belaribi et du wali d'Alger, Youcef Chorfi. Dans son allocution, Nasri a souligné la nécessité d'accorder tout l'intérêt à la réalisation des structures publiques annexes, dont quelque 30 structures dans ce site devant être inscrites au titre du programme 2021. Il a également indiqué qu'une instruction portant interdiction de réaliser, à l'avenir et dans tout cadre de projet de logements, des locaux commerciaux en bas des immeubles. Dorénavant il sera procédé à la réalisation de centres commerciaux séparés au niveau des cités de manière a préserver le côté esthétique des constructions, a-t-il fait savoir. Ces centres seront réalisés soit par l'Aadl soit par des investisseurs privés. Le ministre a saisi cette occasion pour que soient entreprises des études qui prennent en considération la stratégie de transition énergétique vers les énergies renouvelables, appelant, par ailleurs, les autorités locales à baptiser ces cités dans les plus brefs délais. Le ministre a indiqué que de nombreux fonctionnaires du secteur et des personnels de l'Aadl, contaminés par la Covid-19, continuent à travailler à distance, afin de garantir la livraison des programmes dans les délais impartis. Reconnaissant le retard accusé dans la réalisation des programmes, en raison de la situation de pandémie et des mesures de confinement, il a tenu à rassurer les souscripteurs quant à la relance des chantiers.

Au terme de sa visite, Nasri a lancé une opération de reboisement à la ville nouvelle de Sidi Abdallah, soulignant la nécessité d'encourager les microentreprises à réaliser des travaux d'aménagement extérieur étudiés. Il a fait part de la mobilisation de son secteur à mener des opérations de reboisement et de consacrer davantage d'étendues aux espaces verts dans les cités qui demeurent, a-t-il dit, «un acquis pour les générations montantes».