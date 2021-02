Il ne reste plus que quelques kilomètres à bitumer, avant la réception du tant attendu mégaprojet de la route transsaharienne. L'axe dudit projet reliant l'Algérie au Nigeria sera totalement réceptionné d'ici le mois de juin. C'est ce qui ressort des dernières déclarations faites par Farouk Chiali, ministre des transports, et des travaux publics par intérim. Il intervenait, hier, dans l'émission L'Invité de la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio nationale. Il a précisé, dans ce sens, que «c'est une entreprise algérienne qui s'occupe des derniers travaux de ce tronçon qui se trouve au Niger», dit-il, précisant que l'axe de la transsaharienne entre l'Algérie et le Nigeria sera totalement achevé en juin prochain».

La Transsaharienne relie six pays: l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Nigeria. Le ministre a affirmé que «des travaux sont en cours pour transformer la Transsaharienne en autoroute au niveau de l'Algérie. Il a fait savoir, à ce titre, que «les routes du Sud sont retenues comme priorité, vu que le développement du pays va être orienté vers l'Afrique subsaharienne».

Le ministre précise que les routes du Sud, notamment subsahariennes, sont raccordées à l'autoroute Est-Ouest. Il ajoute, dans le même registre, que son département a développé un schéma directeur qui permet l'interconnexion des régions entre elles. Chiali s'est également exprimé sur les projets en cours de réalisation dans certaines wilayas du Nord. Il s'agit notamment du projet de l'autoroute Tiaret-Relizane

(52 kilomètres), dont l'étude est finalisée, ainsi que le projet de l'autoroute Tènès-Tissemsilt-Tiaret (220 kilomètres). Selon le ministre, le projet Tènès-Tissemsilt est en cours de réalisation au niveau de Chlef et l'objectif tracé est de l'achever dans les prochains mois, a-t-il noté, alors qu'au niveau de Tissemsilt-Aïn Defla, la route est pratiquement dédoublée, a-t-il soutenu. L'autre dossier «prioritaire» sur lequel se focalise le secteur est celui de la réalisation des routes au niveau des zones d'ombre, affirme le ministre. S'agissant du volet du financement, le secteur a bénéficié, en 2021, d'un budget de

63 milliards DA destiné, notamment à l'entretien du réseau routier, dont 40 milliards DA seront mobilisés, avec le ministère de l'Intérieur, pour les chemins communaux et de wilayas et 13 milliards DA pour les Routes nationales.

Le ministre a défendu le principe du recours au partenariat public-privé (PPP) pour le financement des investissements dans le secteur, pris en charge auparavant et uniquement à partir du budget de l'Etat. Il dira, dans ce sens, que: «Nous envisageons de recourir à de nouvelles formules de financement des projets de dédoublement des routes du pays.

Le partenariat public-privé en fait partie.» Cela, avant d'ajouter que «cette formule peut être une source de financement d'infrastructures d'importance». Il s'agit des «investissements lourds, rentables à long terme», a expliqué Chiali. Le ministre s'est également exprimé sur le dossier des contraintes administratives qui empêchent nos entreprises d'exporter leurs services dans les travaux publics.

Dans ce sens, Chiali a affirmé que son département «travaille avec le ministère des Finances et celui du Commerce pour faciliter l'export dans ce domaine».