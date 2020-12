Lourde mission! La réunion, par visioconférence, ayant regroupé les responsables locaux de la santé et ceux du département de Benbouzid, a été sanctionnée par d'importantes mesures qui ont été prises. Celles-ci ayant tourné autour des dernières retouches à mettre en place avant de s'engager dans la besogne en se lançant dans la campagne de vaccination contre le Covid-19, a évoqué tous les points liés à la campagne de vaccination. Cette opération, a-t-on appris, «sera supervisée par une commission de suivi ayant pour mission d'assumer toutes les tâches liées à cette campagne en prenant en compte tous les aspects scientifiques et préventifs édictés aussi bien par la réglementation que par la circonstance. Celle-ci est présidée par le directeur de la santé de la wilaya». Autrement dit, cette commission aura la lourde tâche d'arranger le calendrier de vaccination et la mobilisation des moyens matériels et humains tout en prenant en compte la nécessité de mener cette campagne dans de très bonnes conditions et sans manquement. De prime abord, «la vaccination sera entamée et sans attendre, dès l'arrivée, en ce mois de janvier, de cet antidote», a-t-on indiqué expliquant que «toute la logistique est d'ores et déjà à mettre en place rapidement étant donné que la situation, qui urge, n'excuse pas le moindre relâchement». «Il s'agit essentiellement de la mobilisation du Centre des Conventions, du Palais des expositions de M'dina j'dida et des salles de sports réparties un peu partout dans le territoire de la wilaya», a-t-on ajouté. Il est vrai que les établissements de proximité de la santé publique, les salles des soins, en plus des hôpitaux sont concernés par cette opération de grande envergure, n'empêche que les responsables locaux de la santé ont anticipé les événements en prenant des mesures allant dans le sens d'amortir la forte pression et le flux important des demandeurs de vaccin qui peuvent être enregistrés le jour J. «L'exigüité des salles de soins a été prise en compte», a-t-on expliqué. Ce vaccin immunisant est d'autant très souhaité que les populations locales sont unanimes à attendre pompeusement son arrivée. «Il faut dire que nous sommes fortement attendus», dira un médecin. En plus du volet matériel concrétisé par la mise en place des moyens nécessaires, les moyens humains ne risquent pas de manquer. La direction de la santé de la wilaya fait état de la maîtrise, d'ores et déjà, de la situation en ayant tranché la question par la mobilisation pas moins de 336 paramédicaux, 146 médecins et 14 médecins spécialistes en réanimation, en plus de la mobilisation de près d'une vingtaine d'ambulances et autres équipements destinés à l'entreposage et la conservation du vaccin dans les meilleures conditions et tel que requis par le Comité scientifique.