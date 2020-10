Le port d'Alger a accueilli, hier, le destroyer américain de la classe Arleigh Burke USS Roosevelt (DDG 80) qui effectue une visite en Algérie après avoir mené des opérations de sécurité maritime au large des côtes africaines. «Lors de sa première patrouille dans la sixième flotte américaine, le Roosevelt a mené des opérations de sécurité maritime au large de la côte nord africaine», a indiqué un communiqué de l'ambassade américaine à Alger. Le même communiqué, qui a été adressé à notre rédaction, souligne que «cette visite et ces opérations illustrent les efforts constants déployés par les forces navales américaines en Afrique, dans le but d'établir des partenariats maritimes mondiaux avec les nations africaines, afin d'améliorer la sûreté et la sécurité maritimes dans la région». Saisissant cette occasion, le contre-amiral Michael Baze, directeur du quartier général maritime des forces navales américaines Europe-Afrique a déclaré: «L'Algérie joue un rôle central dans la sécurité de la Méditerranée». Sans hésitation, il a tenu à souligner: «Nous sommes impatients de renforcer nos liens dans le domaine maritime, avec l'Algérie afin de faire progresser nos intérêts mutuels dans la lutte contre les activités malveillantes sur la côte méditerranéenne de l'Afrique.»

Pour sa part, le chargé d'Affaires des États-Unis en Algérie Gautam Rana, estime que «le partenariat américano-algérien est marqué par un profond respect mutuel»; il confirme, dans ce même contexte, que «les deux parties travaillent ensemble pour apprendre les unes des autres et nous coopérons étroitement afin d'encourager la stabilité et la prospérité dans la région». Dans son communiqué, l'ambassade a tenu à revenir sur les visites de hauts responsables américains, tout en annonçant que la visite du Roosevelt est la dernière d'une série d'engagements avec l'Algérie. L'ambassade rappelle la visite du « général de l'armée américaine, Stephen Townsend, officier du Commandement américain pour l'Afrique, qui a rencontré le 23 septembre dernier, le président Abdelmadjid Tebboune, à Alger, où ils ont discuté des problèmes de sécurité régionale et des opportunités d'engagement. Le 1er octobre écoulé, le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a rencontré le président Tebboune, discutant de l'expansion de la coopération militaire entre les deux pays et des menaces provenant d'organisations extrémistes violentes dans la région et au-delà. La visite du secrétaire d'Etat, Esper, a marqué la première visite en Algérie d'un secrétaire à la Défense en exercice depuis 2006». Dans sa correspondance, l'ambassade américaine a donné un aperçu de la visite du Roosevelt indiquant que cette construction est «équipée de la technologie la plus récente Advanced Capability Build et de mises à jour logicielles de la marine, le Roosevelt intègre ses armes et capteurs pour inclure la Capacité d'engagement coopératif; un missile Sea Sparrow évolué, Bloc 1B du système d'armes rapprochées Mk 15; et le système de lancement vertical Mk 41, capable de prendre en charge le missile standard (SM) 3 et des variantes plus récentes. Ces capacités augmentent considérablement la structure de la force de défense antimissile balistique en mer et contribuent à la robuste architecture de défense aérienne et antimissile intégrée (Iamd) de l'Otan». Il a également été indiqué que « le Roosevelt est déployé avec deux hélicoptères MH-60R SeaHawk embarqués, qui augmentent ses capacités de défense en surface et anti-sous-marine», celui-la même, a-t-on précisé «qui mène des opérations en appui des intérêts de sécurité nationale des États-Unis dans la zone d'opérations de la sixième flotte américaine». Cette visite demeure d'un intérêt très significatif, notamment du fait qu'elle intervient au moment où la France multiplie ses visites en Algérie.