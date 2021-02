Les travaux de creusement du deuxième tube du tunnel de Sidi Aich ont été achevés avant-hier. Le constat a été fait par les responsables de la wilaya à la faveur d'une visite sur place. Ils ont été accompagnés par les membres de l'association Timeselekth et l'Association nationale de prévention des accidents de la circulation Est-Ouest Béjaïa. Voilà de quoi soulager les usagers. Mais rien n'est sûr quant à la mise en service de ce tronçon qui va d'Akhenbak jusqu'à El Maten, car d'autres ouvrages ne sont pas encore achevés. Il s'agit d'ouvrages d'art, mais aussi des oppositions de certains propriétaires terriens qui, aux dernières nouvelles, ne sont pas encore régularisés. Tout une période est nécessaire pour déblayer le terrain, qui permettra à la pénétrante d'arriver enfin vers El Kseur, soit à 25 km du port de Bejaïa.

Se posera alors la question de la réalisation de cette dernière tranche qui à en croire certaines sources, a été «différée» en raison d'un manque de disponibilités financières bien que les fiches techniques soient transmises aux ministères des travaux publics.

Le lancement de ce tronçon reliant Amizour au port de Béjaïa (PK11-PK00) ne verra pas le jour de sitôt. À l'image de la totalité du projet qui a connu plusieurs reports depuis son lancement, en 2013 pour une durée de réalisation de trois ans, cette dernière tranche de la pénétrante, qui s'étale sur une distance de 11 kilomètres linéaires, nécessite le déblocage d'une importante enveloppe financière. Dans une conjoncture de récession économique que connait le pays, il ne faudra pas s'attendre à grand-chose.

Au tout début de l'année, le directeur des travaux publics de la wilaya de Béjaïa, Abderrezak Kemouche, avait mis de côté toute option d'annulation, comme le pensaient certains avec l'idée que la pénétrante de Béjaïa allait être limitée à la ville d'El Kseur, mais reconnaît que l'enveloppe budgétaire de 40 milliards de dinars, nécessaires à la finalisation de cette dernière tranche n'est pas encore à l'ordre du jour, eu égard à la conjoncture économique actuelle. La meilleure conception choisie par le bureau d'études et retenue par les autorités de la wilaya reste la plus indiquée de par ce qu'elle permet d'éviter un nombre important d'expropriations, le recours à des remblais au niveau des zones inondables et la préservation des terres agricoles. Cette dernière tranche ne pourra être réalisée qu'au bout de 36 mois, soit trois année d'attente et ce, une fois le montant débloqué par le ministère de tutelle.