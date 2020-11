Le directeur de l'institut Pasteur Algérie (IPA) refroidit les ardeurs: le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer ne sera pas disponible dans l'immédiat! Et encore, il faudrait que ce vaccin soit validé par le monde scientifique. «Tous les laboratoires du monde qui se sont lancés dans la course au vaccin n'ont, pour le moment, rendu que les résultats préliminaires», a précisé le docteur Fawzi Derrar lors de son passage sur la Chaîne de TV privée Echourouk. Un rappel qui tombe à pic au vu de l'engouement qui a suscité l'annonce du géant américain chez les Algériens. Beaucoup crient déjà victoire pensant que la maladie était déjà derrière nous. Ce qui pourrait provoquer un nouveau relâchement chez la population. Ce sera une véritable catastrophe en ce début de seconde vague. Néanmoins, le premier responsable de l'institut Pasteur a souligné que ces premiers résultats étaient très encourageants. «Cela constitue une avancée considérable», a-t-il précisé avant de réaffirmer que l'Algérie mettra tous les moyens nécessaires pour faire partie des premiers pays à acquérir le vaccin anti-Covid 19. «Nous avons eu plusieurs réunions avec le Premier ministre et le ministre de la Santé afin d'étudier la question dans tous ses aspects. On a pris en considération, la quantité, le financement...», poursuit-il assurant que les laboratoires qui se sont lancés dans de telles recherches leur avaient envoyé des rapports. Mais alors l'Algérie penche vers quel vaccin? russe? américain? chinois? Fawzi Derrar affirme que le choix se fera au moment opportun, c'est-à-dire lorsque les vaccins seront validés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le même responsable a aussi tenu à rassurer les Algériens sur la quantité des vaccins qui seront acquis.

«Nous allons acheter la quantité qu'il faut. Mais il faudra comprendre que dans un premier temps, seules les personnes à risque seront vaccinées», a-t-il fait savoir. «Sachant que 80% des cas confirmés ne sont pas graves, seuls 80% demandent des soins intensifs. Nous allons alors commencer par cette catégorie», a-t-il insisté. En attendant, il faudra encore résister quelques mois face à cet ennemi invisible, tout en évitant le «crash», de notre système de santé. Cela passe par un meilleur dépistage. Ce qui n'est pas le cas actuellement avec des retards de plus d'une semaine, voire 15 jours pour obtenir les résultats des tests PCR.

Le docteur Fawzi Derrar reconnaît à demi-mots ces retards. Il justifie cela par la grosse charge que reçoit quotidiennement l'IPA. Il indique dans ce sens que l'institut qu'il dirige traite plus de 1300 tests par jour. Toutefois, il soutient que pour les cas urgents et les décès, «les laboratoires possèdent les tests PCR spéciaux pour dépister ces cas urgents». Il profite de son passage TV pour annoncer que la guerre contre le Covid-19 sera renforcée par l'acquisition, cette semaine, d'un matériel pour les tests antigènes rapides. «Ce qui permettra aux laboratoires et hôpitaux de répondre au nombre des cas et d'obtenir les résultats des tests en temps réel», a-t-il attesté. Ce matériel a été acquis aux États-Unis.

«Le dépistage avec les tests antigéniques se fera en dehors de l'institut et ses laboratoires», a-t-il attesté. Il évoque, dans ce sens, la possibilité d'utiliser ces tests «rapides» dans les écoles pour permettre à l'année scolaire de se poursuivre dans de bonnes conditions.. De grandes ambitions donc, mais en attendant il faudra éviter le pire...