Après Alger, Oran, en attendant le reste des événements et des mesures. Pour cause, le liquide vital se faisant rare, le directeur général de la Société des eaux d’Oran, Seor, a été relevé de ses fonctions. Cette mesure a été prise par le ministre des Ressources en eau, suite aux nombreuses réclamations formulées par les habitants d’Oran durant particulièrement la saison estivale, celle-ci ayant été marquée par «une très mauvaise gestion» de la distribution, par la Seor, de l’eau potable. Durant toute cette période, les coupures et les perturbations dans l’alimentation ont été répétitives à telle enseigne que les moins défiants sont allés jusqu’à dire que «ces faits sont volontairement orchestrés à des desseins inavoués».

Dans plus d’une localité, l’eau n’a pas coulé dans les robinets pendant plusieurs jours. C’est le cas des cités Aadl, près du cimetière de Aïn El Beïda, dans le Sud-Ouest d’Oran. L’absence de ce liquide vital a perdure pendant plusieurs jours. Bien avant l’entrée en vigueur de la saison des grandes chaleurs, la Société des eaux et de l’assainissement d’Oran a opté pour un nouveau programme d’alimentation en eau portable, celui-ci repose sur l’alimentation des ménages à raison de 18 heures/jour au lieu de 24h.

Ce programme d’alimentation quotidien est applicable de 5 h du matin à 23 h et ce à travers tout le territoire de la wilaya. Cette mesure a été décidée par suite du manque enregistré au niveau de la station de pompage de l’eau de mer d’El Mactaâ, ces derniers temps. Aussi, l’on a signalé que ce programme a été approuvé, suite à une baisse enregistrée ces derniers temps, au niveau de la station de dessalement d’eau de mer d’El Mactaâ, en plus de la demande en eau potable en constante augmentation, durant cette période difficile liée à la propagation du coronavirus. Le nouveau programme de distribution permet de gérer l’approvisionnement en eau potable et de garantir une distribution régulière et équitable, à travers l’ensemble des régions concernées. Ce programme sera effectif jusqu’à ce que le niveau de production de l’eau de la station de dessalement d’eau de mer d’El Mactaâ soit atteint et qui est prévu dans les prochaines échéances, de même que la réalisation d’un projet de séparation de la conduite de l’axe Mostaganem-Arzew-Oran, qui est couplée à la station d’El Mactaâ, qui vise à assurer de manière simultanée le pompage d’une importante quantité d’eau, via les systèmes des eaux de surface et de dessalement.

Il est suivi de manière systématique via les moyens technologiques, à l’instar du système de surveillance et de maîtrise à distance, a encore souligné la même source, qui a fait savoir que la priorité en matière d’exploitation de l’eau sera accordée à l’eau dessalée. Si les coupures ont, à plus d’un titre, été enregistrées dans plusieurs quartiers, cités, douars et zones urbaines et semi-urbaines, ces défections n’ont jusque-là pas été élucidées, hormis quelques bribes, par le biais desquelles on fait état de bandes annonces portant sur les solutions palliatives trouvées au profit des zones touchées par la sécheresse dont très souvent l’on évoque des problèmes techniques.

Les très au fait de la situation sont sceptiques quant aux explications données, ils expliquent que la pénurie d’eau n’a pas lieu de survenir ni de sévir, étant donné que la wilaya d’Oran a, initialement, fait ses adieux à la sécheresse, vu les projets pharaoniques dont elle a bénéficiés. Ces derniers sont constitués d’importantes ressources alimentant la wilaya. Il s’agit, en plus des barrages classiques, comme Béni Bahdel dans la wilaya de Tlemcen, Merdja Sidi Abed et le barrage de Gargar, à Relizane, des stations de dessalement d’eau de mer d’Arzew, El Mactaâ à l’est d’Oran, de Sidi Djelloul à Aïn Témouchent, en plus du géant MAO, le couloir Mostaganem-Arzew-Oran. Ces gigantesque projets opérationnels sont récents.