C'est à partir de la capitale des Hauts-Plateaux, Sétif, que le directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, a mis l'accent, avant-hier, sur l'intensification des efforts pour la lutte contre le crime en milieu urbain en vue d'instaurer la sécurité et la quiétude du citoyen citadin. Lors d'une rencontre interne avec les chefs de sûreté des wilayas de la région Est du pays en présence des directeurs centraux et des chefs de service régionaux de police, qu'il présidait au siège de la sûreté de wilaya de Sétif, Khelifa Ounissi a mis en exergue «la nécessité impérative d'accompagner le citoyen et lui prodiguer un service public à la hauteur de ses aspirations à même de renforcer la sécurité et la quiétude», rapporte un communiqué de la Dgsn. Cette réunion s'est tenue dans le cadre des préparatifs pour l'accompagnement de la rentrée sociale et la sécurisation des examens du BEM et du baccalauréat ainsi que la rentrée scolaire et universitaire, note le communiqué dans lequel on relève que Ounissi a également insisté sur «le renforcement des efforts sur le terrain en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes y compris la cybercriminalité et le crime organisé, transfrontaliers et économiques en sus des réseaux d'émigration clandestine». Le Dgsn, Ounissi, a, par-la même, mis l'accent sur la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour la lutte contre le crime urbain et la stricte application des lois, afin de «combattre le phénomène d'agression des personnes et des biens, ainsi que les porteurs d'armes prohibées et tout ce qui est censé porter atteinte à la sécurité et la quiétude des citoyens dans les quartiers» des différentes villes et cités.

On assiste, en effet, de plus en plus à des agressions physiques plus fréquentes dans les quartiers, à des vols à la tire répétés, à la mise à sac de logements sans parler des «batailles rangées» entre bandes rivales qui mettent en danger la tranquillité des citadins qui aspirent à plus de sérénité dans leurs quartiers d'habitation.

Dans cette optique, le Dgsn a mis en avant «la nécessité de poursuivre l'action de sensibilisation en faveur des différentes franges de la société à travers l'implication des acteurs de la société civile et les médias nationaux», a conclu le communiqué.