Des structures de police à caractère socioprofessionnel ont été inaugurées hier, au chef-lieu de la wilaya d'Adrar par le directeur général de la Sûreté nationale (Dgsn). Accompagné des autorités civiles et militaires locales, Khelifa Ounissi a ainsi inauguré, au deuxième jour de sa visite de travail à la wilaya, le siège de la 3e sûreté urbaine au quartier Tillilène (flanc Nord d'Adrar).

Cette structure est appelée à assurer une couverture sécuritaire des concentrations d'habitants et des édifices publics constituant ce pôle d'extension urbain comptant une population de plus de 12 000 habitants, soit une moyenne d'un policier pour 288 citoyens. Le Dgsn a indiqué que «les nouveaux projets de structures de police entrent dans le cadre «d'une vision stratégique tenant compte des perspectives de développement local».

Ounissi a mis l'accent, par ailleurs, sur la nécessité de la rigueur dans l'application de la loi, en ce qui concerne le respect du protocole sanitaire préventif contre la Covid-19, parallèlement à l'intensification des actions de sensibilisation en direction du citoyen pour faire face à la pandémie.

Concernant la prise en charge médico-sociale des personnels de la Sûreté nationale, des retraités et de leurs ayants-droit, le Dgsn a inauguré un centre médico-social «Ahmed Bouslim», doté des équipements nécessaires pour assurer des prestations sanitaires en médecine générale et en soins dentaires. Khelifa Ounissi a procédé, au terme de sa visite de travail, à l'inauguration d'une garderie d'enfants baptisée du nom de «Dahmane Bouchareb» destinée à la prise en charge des enfants des personnels du secteur et ayants-droit, ainsi qu'une salle omnisports et une salle de tir, pour l'encouragement de la pratique sportive, parmi le personnel de la Sûreté nationale et leurs enfants. Cette visite de travail, entamée mardi par l'inspection de diverses structures relevant de la Dgsn, notamment les projets de sièges d'une unité de la police des frontières et d'une unité républicaine de sûreté, a pour objectif de s'enquérir de l'état de préparation des éléments de la Sûreté nationale ainsi que des conditions de leur prise en charge, a-t-on indiqué.