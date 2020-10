Le directeur général de la Sûreté nationale (Dgsn), Khelifa Ounissi, a reçu, hier, son homologue espagnol, Francisco Pardo Piqueras, qui effectue une visite en Algérie, indique un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale. «Dans le cadre de la coopération policière bilatérale algéro-espagnole, une délégation de haut niveau conduite par M. Francisco Pardo Piqueras, le directeur général de la police espagnole, a effectué une visite en Algérie», indique la même source. Lors de cet entretien, le chef de la police espagnole a souligné «l'importance que revêt cette rencontre, organisée à l'effet de consolider et de renforcer la coopération bilatérale et d'étudier les problèmes d'intérêt commun», souligne-t-on. M. Piqueras s'est également félicité de «l'excellence des relations algério-espagnoles, en matière de coopération dans notamment, les domaines de la formation et du crime organisé transnational sous toutes ses formes». À l'issue de la réunion, les deux responsables de police ont réitéré leur volonté de «consolider» la coopération policière bilatérale en terme d' «échange d'expériences d'expertises, d'assistance technique mutuelle et de formation spécialisée dans les différentes domaines de police», conclut le communiqué.