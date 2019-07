Hier, comme de coutume, depuis quelques mois, des milliers de manifestants ont été au rendez-vous et ont investi les rues. Mais pour cette 23e édition du Hirak, il y a tout de même un fait nouveau. Et pour cause, ce vendredi est marqué par un contexte politique assez particulier. Il intervient au lendemain d’une rencontre qui a réuni le chef de l’Etat à six personnalités nationales, volontaires pour conduire le dialogue. Les manifestants n’ont pas manqué de relever également que ce 23e vendredi vient tester les attentes d’allègement du dispositif mis en place par les services de sécurité pour garantir la liberté de circulation aux manifestants. Il n’était pas question de se retrouver dans une ville où il n’existe nulle trace du service d’ordre. La présence de policiers ne pouvait être directement interprétée comme un défi au Panel, très récemment installé, mais il s’est tout de même trouvé à Alger des manifestants «trop pressés» de discréditer la démarche de Karim Younès et des cinq autres personnalités. Dans l’atmosphère bon enfant qui a caractérisé la manifestation d’hier, les propos de beaucoup de citoyens penchaient vers l’optimisme de voir le pays enfin sortir de la crise institutionnelle. Mais dans le même temps, d’autres sons de cloche fusaient ici et là avec une tentative de «tuer dans l’œuf» l’initiative des six. Un amalgame était visiblement entretenu autour du concept de dialogue. Les images retransmises par les chaînes de télévision ont , ainsi servi de moyen pour désinformer les Algériens sur les tenants et les aboutissants dudit dialogue. Des «professionnels de la politique» ont ainsi investi la marche d’hier, non pas, pour débattre et éclairer la lanterne des citoyens, mais pour donner l’impression d’un échec annoncé de l’initiative du Panel.

Il reste que, malgré cela, beaucoup de marcheurs interrogés par L’Expression, disent attendre la suite des évènements pour se prononcer. «Personnellement, je ne peux concevoir le moindre dialogue, avec le gouvernement Bedoui. On veut voir de nouvelles têtes», affirme une dame retraitée de son état qui dit être vigilante vis-à-vis de n’importe quel discours. En fait, pour cette dame comme pour d’autres, l’annonce, avant-hier, du Panel de personnalités est pris au sérieux, mais pas question de «laisser tomber la protestation», insiste un jeune homme qui affirme n’avoir raté aucune marche depuis le début du mouvement populaire. «Quelle que soit l’issue du dialogue, on ne lâchera pas la rue. Elle est à nous et nous passerons tous nos vendredis comme ça. Le peuple ne doit pas faire confiance à n’importe quel homme politique», signale-t-il, comme pour répondre à tous ceux qui veulent le manipuler.

Cependant, la gestion de la marche aura été moins compliquée pour les policiers, en raison notamment du nombre de manifestants en baisse, ce vendredi. Les services de sécurité ont encadré la foule dans la capitale et les barrages filtrants ont été maintenus, même si le dispositif a été considérablement allégé aux entrées Est et Ouest de la capitale. On rappelle dans le même sens, que la manifestation a commencé en début de journée, vers 11 h du matin, où les manifestants commençaient à se regrouper enthousiastes et déterminés. Sous un soleil de plomb, ils chantaient des airs anti-pouvoir en brandissant les drapeaux. Au rythme de «Djazair houra dimokratia», a commencé la grandiose 23e manifestation. Les manifestants ont déployé des banderoles dans lesquelles ils revendiquaient un Etat civil, les messages envoyés sont clairs et n’ont besoin d’aucune lecture particulière. Dans la capitale, un seul mot d’ordre «pas de dialogue avec le reste de la mafia», «vive l’Algérie», et plein d’autres slogans hostiles au pouvoir...