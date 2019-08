Si l’enjeu de l’heure pour l’Instance nationale de dialogue et de médiation est de drainer un maximum de personnalités nationales crédibles aux yeux de l’opinion, il n’est pas dit qu’en l’absence de ces derniers, le dialogue s’en trouvera handicapé. Ce sera forcément plus difficile d’amener les citoyens à adhérer à la démarche et aux partis politiques de s’insérer dans le processus électoral pour le scrutin présidentiel, mais il est néanmoins évident que l’initiative n’est pas vouée à l’échec par le simple fait de quelques défections aussi symboliquement importantes, à l’image de celle de Djamila Bouhired, pour ne citer que la plus emblématique des personnalités appréciées par les Algériens.

Le panel compte déjà des compétences avérées et dont on reconnaît facilement la moralité, l’aptitude à négocier, en plus de leur engagement strictement patriotique. L’initiative prise par l’Instance nationale de dialogue et de médiation de lancer un appel nominatif à des Algériens très en vue et respectés de tous aura servi à crever, une bonne fois pour toutes, l’abcès de la suspicion systématique de marginalisation des élites. L’appel a été fait et des personnalités ont répondu et d’autres non. Il serait contre-productif d’insister sur ceux qui ont rejeté l’offre de prendre part au processus de dialogue.

Les refus compliquent, certes, la mission du panel, mais ne la compromettent pas, puisque au final, la structuration de l’Instance va bon train et l’installation du comité des sages témoigne de la détermination des animateurs du dialogue à ne pas lâcher prise parce que des personnalités nationales ont réservé une fin de non-recevoir à leur appel.

Cela dit, il faut bien souligner que dans le lot des anciens hauts responsables et autres hommes politiques contactés, il y a eu pas mal de réponses positives. Dans le lot, on peut retenir le nom de l’ancien ministre de la Communication, Abdelaziz Rahabi, que la Chaîne 3 de la Radio nationale a annoncé comme partant pour figurer sur la liste des membres du comité des sages. L’homme qui a déjà organisé et présidé la conférence nationale du 6 juillet dernier est déjà actif au sein de la société civile et la classe politique et semble avoir pris la décision de ne pas jouer un rôle actif dans la prochaine présidentielle. Comme Rahabi, plusieurs personnalités connues ou pas, ont pris la résolution de rejoindre la démarche et de ne pas s’arrêter sur l’attitude des personnalités qui ont tourné le dos à l’Instance nationale de dialogue et de médiation. Ce sera autour de ce «noyau dur», dont les membres devront se faire adopter par les Algériens, qu’avancera l’idée du dialogue au sein de la société. Et comme les autres «vedettes» du Mouvement populaire ont émergé grâce à leur éloquence et les réseaux sociaux, il n’y a pas de raison que les nouveaux acteurs du dialogue ne fassent pas de même. Puisque l’intérêt de la nation l’exige, les citoyens sauront être à l’écoute. Il suffit de leur apporter l’argumentation et l’assurance que leurs voix ne seront pas détournées, le cas échéant.