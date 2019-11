A la veille du débat annoncé sur la question algérienne au Parlement européen et au lendemain de la réplique du gouvernement Bedoui sur cette démarche, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a, une nouvelle fois, évoqué la crise politique dans le pays. Dans une interview publiée, hier, par le quotidien régional français La Provence, le chef de la diplomatie française estime que la solution en Algérie réside dans le dialogue démocratique et le respect des libertés.

«La solution, c’est le dialogue démocratique dans lequel chacun puisse exprimer sans crainte ses opinions», a déclaré Jean-Yves Le Drian ajoutant «et que les libertés d’expression, de religion, de la presse et de manifestation soient pleinement respectées». Interrogé sur les «modalités de la transition», Le Drian a considéré qu’ «il appartient aux Algériens, qui font preuve d’une maturité exemplaire, de les définir.

Le seul souhait de la France, c’est que les Algériens trouvent ensemble le chemin d’une transition démocratique. C’est à eux seuls qu’il revient de décider de leur avenir».

La France continuera «de se tenir aux côtés des Algériennes et des Algériens » tout en respectant la souveraineté du pays, a encore dit Le Drian affirmant avoir «eu plusieurs occasions de le dire à mon homologue algérien».

Depuis le début de la révolution pacifique en Algérie, la France réagit prudemment. Elle suit avec attention l’évolution mais s’abstient de toute critique et de tout commentaire car comme l’a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, «les mots ont un poids».

En raison de l’extrême sensibilité de la relation franco-algérienne, Paris sait qu’en évoquant Alger, elle marche sur des œufs et risque la fissure. Certes, Le Drian a choisi ses mots, mais reste à savoir, maintenant, comment seront-ils perçus à Alger, surtout que ses déclarations interviennent au lendemain d’une mise au point du gouvernement algérien appelant l’Union européenne et les pays partenaires à éviter toute immixtion dans les affaires internes de l’Algérie.