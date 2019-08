Absence de vision claire dans le groupe de partis de «l’alternance démocratique», conduits par le FFS et le RCD, fissure dans «les rangs des Forces de changement», piloté par Talaië el Hourriyète et Adala, démarrage quelque peu poussif de l’Instance nationale de dialogue et de médiation de Karim Younès, la scène nationale ne donne pas de signes de bonne santé. Au niveau de toutes les initiatives impulsées par les diverses mouvances qui constituent la mosaïque politique nationale, il semble que l’on ne soit pas à un niveau de maturité à même d’espérer le consensus que tous les Algériens appellent de leur vœu et qui devait être la base d’une solution pérenne à la crise institutionnelle que vit le pays, depuis la démission de l’ancien président de la République. Le tableau qu’offre la classe politique à l’opinion est assez peu reluisant, faut-il le souligner, avec ces «chamailleries» inconséquentes, ces luttes de leadership stériles et ces batailles d’arrière-garde préconisant des solutions irréalisables. Plus que ces luttes intestines au sein de chaque famille politique, l’actualité récente a montré chez chacune d’elles, l’empressement à «pilonner» les initiatives de l’autre et dans le cas de figure de la démarche de Karim Younès, toutes les voix de l’opposition qui portent ont unanimement enterré le Panel, à la minute où le chef d’état-major s’est exprimé sur les mesures d’apaisement. L’Instance nationale de dialogue et de médiation s’est fait descendre en flammes et personne, parmi les partis de l’opposition, n’a essayé de comprendre ou de tenter la moindre «opération de sauvetage». Avec l’avalanche de critiques qu’a subi son coordinateur, l’instance en question part gravement désavantagée et n’enregistre depuis, que les soutiens de formations politiques déjà connues pour leur obédience au pouvoir. Il sera désormais très difficile à Karim Younès de remonter la pente pour gagner en crédibilité auprès de l’opinion nationale, après un week-end tendu où on ne lui a pas fait de cadeau. Cet état de fait réduit considérablement les capacités de persuasion du Panel qui part avec un pronostic loin d’être en sa faveur. D’où le risque, toujours présent, d’un échec.Cette fragilité vient s’ajouter à un sérieux clivage au sein des Forces de changement, à l’origine de la conférence nationale du 6 juillet dernier.

Les accusations mutuelles (lire en page 2 l’article de Ali Amzal) et le silence troublant d’animateurs de la rencontre compliquent l’équation politique et éloignent les chances d’un consensus. Il semble, à voir l’attitude des acteurs politiques de la famille islamiste, notamment que les Forces de changement ont vécu et qu’il n’y a pas grand-chose à attendre d’elles. L’implosion de l’initiative du 6 juillet, ajoutée à l’impuissance actuelle du Panel et l’anachronisme des Forces de l’alternance démocratique, on obtient une situation assez pathétique d’une scène nationale incapable de s’entendre sur une démarche unitaire. Pourtant, l’offre de la présidence de l’Etat était on ne peut plus claire, en ce sens que malgré la fermeté de l’état-major de l’armée, il est très possible de construire une alternative sérieuse, pour peu que tout ce beau monde s’accorde sur l’essentiel, à savoir l’édification d’un Etat civil, démocratique et pluraliste. Toute cette agitation ne profite certainement pas au pays et peut conduire, à court terme, à une paralysie politique totale. Toutes ces forces sont, en effet, en voie de se neutraliser mutuellement, perdre l’estime du peuple et mettre le pays dans une situation, dont l’issue sera fatalement un retour vers le régime d’avant, avec simplement de nouveaux acteurs. Cet état de fait, déjà compliqué par la vacance du poste de président de la République, s’alourdit considérablement par l’avènement imminent d’une rentrée sociale qui promet d’être difficile, car intervenant dans un climat politique et économique délétère. En fait, à voir les postures que prennent les uns et les autres depuis le début de la crise, tout est fait par les acteurs en présence sur le terrain, pour conduire le pays vers l’impasse. A la veille de la première réunion du Panel de Karim Younès, censé mettre en branle l’agenda de l’instance, aucune force en présence ne peut prétendre disposer de la solution et encore moins mobiliser les Algériens autour de n’importe quel mot d’ordre. Le Mouvement populaire n’appartient vraiment à aucune tendance politique et risque, à la longue, de ne croire absolument en personne. Les conséquences d’une telle situation pourraient être terribles pour le pays.