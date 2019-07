Le processus de dialogue est en train de vaciller, les volontés de mettre en avant des initiatives susceptibles de militer pour le dégel et le déblocage de la situation de crise se multiplient. Mais les démarches ne sont pas tout à fait homogènes, elles sont plus disparates que similaires compte tenu de la profondeur des clivages et des tiraillements sur fond de nuances idéologiques et programmatiques qui caractérisent la classe politique et la société civile qui est livrée aussi à des interférences de ladite classe.

La scène politique nationale reflète d’une manière manifeste cette réalité dont les divergences et les malentendus sont la caractéristique saillante, surtout que le processus politique en tant que tel n’est pas à l’abri des grilles de lecture et d’appréhensions qui devraient faire en sorte de baliser le terrain « miné » de la crise institutionnelle en le dotant d’un instrument extra-partisan et l’imbiber dans le terreau d’une démarcation patriotique en intime relation avec les enjeux qui se trament contre le devenir de l’Etat national et de sa pérennité.

La problématique du dialogue suscite moult interrogations et maintes imbroglios à cause du chamboulement qui caractérise la classe politique actuellement. Tout le monde accuse tout le monde, pire que des accusations, la traîtrise et la trahison sont devenues des « sobriquets » que l’on jette à tort et à travers contre tous ceux qui hissent et brandissent l’étendard du dialogue comme moyen de rapprochement des conceptions et des approches. La diabolisation est devenue une sorte de « stratégie » pour détruire et réduire à néant les promoteurs de la vertu de dialogue comme un levier adéquat en mesure de dissiper les différences et les malentendus sur les questions qui concernent l’avenir de la nation et les intérêts vitaux de l’Etat national. On assiste aujourd’hui à une série d’attaques émanant de tous ceux qui voient dans le dialogue une menace, voire un danger pour eux dans la mesure où cette démarche n’arrange pas leurs calculs étroits, voire aussi leurs stratagèmes qui obéissent à des agendas et des desseins occultes.

Les initiatives qui foisonnent en matière de sortie de crise sont toutes descendues en brèche, l’approche qui a été initiée par le groupe qui s’est constitué en panel pour assurer le rôle de médiation et de dialogue a été ciblé par des attaques frontales allant jusqu’à le traiter avec des mots qui frisent l’obscénité. Chaque initiative qui plaide pour le dialogue et la détente politique de la crise institutionnelle à laquelle fait face l’Etat et ses institutions, il y a désormais des réactions qui versent dans le rejet épidermique, voire hermétique quant à une volonté de débat serein et apaisant sur le devenir de la situation du pays et ses retombées à court terme.

Des propositions qui portent le sceau du forum émanant des Forces de changement constituées de partis d’opposition qui se reconnaissent dans la plate-forme de Aïn Benian, le forum civil pour le changement initié par des représentants de la société civile et une autre à l’opposé des démarches précédentes, mais qui n’exclut pas le dialogue sauf que ce dialogue doit porter sur sa propre grille de lecture qui vise à aller vers une transition et un processus constituant, il s’agit là des Forces de l’alternative démocratique et son pacte qui aura à réunir ses états-majors le 31 août dans le cadre d’une convention qui déterminera les priorités politiques quant à un dialogue sérieux et concret sur des points précis.

Donc, pour ainsi dire, le dialogue est adopté par l’ensemble des sensibilités et les tendances de la classe politique et de la société civile, sauf que la diabolisation émane des officines qui diffusent ses slogans et ses « directives » via des groupuscules qui travaillent pour son compte dans le but de favoriser l’Etat de vide institutionnel qui va permettre de réaliser leur plan consistant à faire pression sur l’Etat algérien et préparer l’étape de l’ingérence tant attendue.

Le dialogue en soi n’est pas une position politique teintée d’approche idéologique ou programmatique, bien au contraire, c’est un instrument idoine pour permettre à l’ensemble des forces vives de la patrie de s’unir sur un dénominateur commun, celui de l’intérêt de la nation, c’est-à-dire ne pas perdre de vue la dimension patriotique qui est l’ultime recours pour parer aux dangers et aux menaces qui guettent le pays et sa souveraineté.

Hormis ce seuil, tous les sujets sont soumis au débat contradictoire. L’approche de dialogue ne devrait pas constituer un apanage pour ceux qui font dans la diabolisation et la manipulation. L’intérêt du pays est au-dessus de ces intrigues et stratagèmes qui pourraient provoquer une situation d’atomisation des institutions et les structures de la société.