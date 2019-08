Le Panel des personnalités chargées d’assurer la médiation et le dialogue inclusif avec toutes les forces politiques et la société civile a rencontré, aujourd’hui, pour la première fois et d’une manière officielle certains « acteurs » du Mouvement populaire à l’hôtel Madaure, à Chéraga. Les participants ont fait part de leurs préoccupations quant à l’avenir du pays. Ils ont dans ce sens réclamé l’organisation d’une élection présidentielle dans les plus brefs délais. Néanmoins, ces acteurs du Hirak ont indiqué qu’ils ne se reconnaissaient pas dans la classe politique actuelle, qu'elle soit du pouvoir ou de l’opposition. Ils ont ainsi demandé à ce que les partis de l’ex-alliance présidentielle soient exclus de la prochaine joute électorale. Ils réclament également une commission indépendante de supervisions des élections. Une rencontre qui n’a certes pas vu la forte présence espérée de « hirakiens », mais qui aura permis d’ouvrir la voie à un début de dialogue. Une autre rencontre est prévue, demain, au siège du réseau Nada où les choses sérieuses vont commencer…