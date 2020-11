Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a insisté lors de sa réunion avec les pays membres du G 20 via une visionconférence de faciliter l'accès équitable du vaccin contre le Covid-19 dans tous les pays du monde. Cette précision de taille est basée sur une étude scientifique des experts de l'OMS qui se sont attardés sur les expériences précédentes en matière de vaccins relatifs à des pandémies qui ont touché le monde et les mécanismes inhérents à leur éradication.

À ce propos, le premier responsable de l'OMS a été très clair quant à «un accès équitable de tous les pays du monde au vaccin contre le Covid-19 comme une méthode qui accélérera le retour rapide de l'économie mondiale», a-t-il asséné.

L'étape à venir est celle de bien gérer l'accès au vaccin en évitant la discrimination qui pourrait toucher les pays pauvres dont la situation économique et financière est drastique, voire catastrophique même. Les pharma-business sont en vérité un cartel pour ne pas dire ce sont des lobbies qui monopolisent le marché du médicament dans un seul but, à savoir faire fructifier leur profit au détriment de la valeur humaine et sanitaire du monde. C'est ce qui ressort de la dernière lettre du directeur général de l'OMS qui interpelle les pays membres du G 20 dans le sens de faire du vaccin un mécanisme de traitement contre le coronavirus pour sauver l'humanité de cette pandémie ravageuse et non pas juste un aspect lucratif et juteux qui arrangera les multinationales dans leur business.

La démarche qui sera entamée pour l'accès au vaccin est en rapport avec les pays membres de l'OMS dont le financement et la demande pour l'achat du vaccin doit être préparée d'avance sous la formule Covax qui est un mécanisme de groupement des achats coordonné par l'Alliance Gavi pour les nouveaux vaccins anti-Covid-19 qui garantira à chaque pays participant un accès juste et équitable aux vaccins grâce à un cadre d'allocation que l'OMS est en train d'élaborer. Le mécanisme Covax utilisera pour ce faire le pouvoir d'achat collectif des pays et territoires participants et fournira des garanties de volume pour une gamme de vaccins candidats prometteurs, permettant ainsi aux fabricants de vaccins dont l'expertise est essentielle pour produire les nouveaux vaccins à grande échelle d'investir par anticipation et à moindre risque dans la capacité de production, ce qui donnera aux pays et aux territoires participants toutes les chances d'accéder rapidement aux doses vaccinales quand un vaccin anti-Covid-19 sera retenu», précise l'OMS.

L'Algérie figure parmi les 175 pays qui ont adhéré à ce mécanisme et protocole d'achat du vaccin sur la base d'une étude scientifique qui prendra en considération tous les critères qui ont trait à l'efficience et l'efficacité des doses qui seront importées dans la perspective de parer à la propagation de la pandémie et en finir avec l'angoisse de ce virus qui affecte tous les segments de la vie sociale et économique dans le monde en général.

Il est difficile d'en être sûr, surtout que la mondialisation a favorisé le retour débordant des forces de la finance mondiale et leurs pouvoirs qui influent sur les institutions onusiennes.

La bataille sera rude pour les pays pauvres quant à l'accès au vaccin contre le coronavirus, c'est l'étape cruciale qui pourrait enregistrer une situation pandémique des plus fortes par rapport aux vagues précédentes dans les pays vulnérables sur le plan financier et sur le plan économique