Les usagers du transport assurant la ligne Tizi Ouzou vers la ville littorale de Tigzirt sont en colère ces derniers jours. En pleine saison estivale, les transporteurs ont décidé d'augmenter les tarifs. Certains voyageurs n'ont pas caché leur étonnement de devoir payer 20 dinars de plus, alors qu'il y a juste quelques jours, le prix d'un aller de la gare intermodale de Boukhalfa vers Tigzirt ne coûtait que 100 dinars.

Hier, au niveau de ladite gare, les voyageurs composés essentiellement de familles voulant rejoindre les plages de Tigzirt, étaient très remontés contre les transporteurs. Les débats étaient très animés entre les deux parties. Les arguments des uns contredisaient ceux des autres. Jusqu'à hier, la mesure de l'augmentation n'a pas été appliquée par tous les propriétaires des fourgons, mais l'information a vite fait le tour de la blogosphère. L'augmentation a soulevé une véritable vague d'indignation.

En fait, sur place, les transporteurs qui ont augmenté les tarifications justifiaient leur décision par des détails techniques. «Nous faisons un aller avec des fourgons vides et nous faisons par la suite le retour vers Tigzirt au complet. L'après-midi, c'est pareil, mais dans le sens inverse. Donc, pour combler ce déficit, nous n'avons d'autres solutions que l'augmentation du prix» explique un transporteur qui se disait favorable à cette décision. D'autres transporteurs affirmaient, pour leur part, que le tarif déjà appliqué ne les arrange pas.

De leur côté, les voyageurs exprimaient leur indignation. «Ils n'ont pas le droit d'augmenter leurs tarifs. C'est aux services concernés de décider des augmentations», vocifère un voyageur. «Ce sont des profiteurs. Ils veulent s'enrichir durant ces deux semaines de la saison estivale. Alors ils prennent en otages les familles», ajoute un autre voyageur.

Par ailleurs, il est à noter que le transport est un élément important de l'activité touristique. Ce créneau peut participer à la vulgarisation des sites touristiques situés à la périphérie de la ville de Tigzirt. Une ville qui possède des trésors, tels que les ruines de Taksebt, situées à 6 kilomètres, les sites de Sidi Khaled ainsi que les vestiges de Tarihant. Les visiteurs sont très intéressés par la découverte d'autres sites touristiques. Ainsi, l'organisation du transport peut permettre ces visites surtout si les agences de voyages prennent part à l'organisation de ces balades.

Le transport est un vecteur important de l'activité touristique. L'entrée en lice des agences de voyages par des visites guidées et organisées, ne fera que rehausser l'offre touristique de cette ville qui en a grandement besoin. Mais, hélas, la solution de facilité est la plus «indiquée». Augmenter le tarif des navettes déjà existantes, en sanctionnant les milliers de familles qui viennent passer une journée, est la seule idée trouvée par ces transporteurs. De leur côté, les autorités locales ne sont pas preneuses d'idées nouvelles. Ce volet devait prendre une place importante dans les préparatifs de la saison estivale.