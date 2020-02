La question de la révision de la Constitution est devenue une matière à débat après l’annonce du président de la République de la préparation de la nouvelle mouture amendée et révisée du projet qui sera prêt le 15 mars prochain.

Cette révision est en train de se faire dans un contexte de crise et une situation inédite sur le plan politique depuis l’indépendance du pays. Le pays a vécu et il vit un nouveau processus politique qui vient d’emporter l’ancien régime honni et ses symboles après une mobilisation massive du peuple algérien lors de l’élan populaire historique du 22 février.

Il est quasi délicat d’aborder la démarche nouvelle qui consiste en la révision de la Constitution sans avoir en tête l’idée que les esprits ont changé et que la chose publique n’est plus vue comme lors des périodes précédentes où le système faisait et défaisait les choses en matière politique et institutionnelle sans avoir le moindre réflexe basique de se référer à la vox populi, c’est-à-dire la consultation populaire avant le référendum ou une autre forme électorale.

Les avis sont multiples et différents quant à un débat public sur la nouvelle Constitution, mais aussi les voies et moyens pour arriver à y asseoir les bases d’une large consultation à ce propos.

Le président Tebboune est clair en la matière, le débat sera entamé via le Parlement comme prolongement d’un débat populaire avec plus de médiatisation à travers la diffusion télévisée des débats sur le projet de la nouvelle Constitution révisée. Cette phase permettra selon les promoteurs de cette démarche d’avoir les avis et des contributions différents et diversifiés dans le but d’enrichir ledit projet pour qu’il puisse bénéficier du quitus de la vox populi via un référendum.

Certains protagonistes et acteurs de la scène politique, associative et médiatique ne voient pas dans cette démarche une méthode qui pourrait assurer une large consultation et un débat profond sur un document qui concerne l’avenir d’un pays comme c’est le cas pour la Loi fondamentale.

Les adeptes de cette démarche considèrent que la Constitution est une question importante, voire névralgique, ce qui implique que le débat et la consultation prennent le temps nécessaire pour que ladite Loi fondamentale soit abordée profondément dans un souci relevant de la pérennité et la continuité de ce plus haut texte juridique en termes d’importance et de véracité effective en matière de traitement des questions cruciales sur le plan politique, économique et sociétale de l’Etat et de ses institutions.

L’autre avis, celui qui voit que l’urgence est à mettre sur les rails, une nouvelle mouture voire une révision in extremis dans le but de parer à la crise en place qui caractérise l’Etat et ses institutions qui sont menacés par des facteurs et des risques endogènes et exogènes à la fois. Certes, le pays travers une crise profonde depuis presque une année, cette situation à failli emporter l’Etat et le plonger dans un chaos dévastateur. L’enjeu qui se profile maintenant, c’est celui d’aborder le contexte crucial de la crise politique que traverse le pays avec sérénité et vigilance ou faire dans l’intempestif pour suggérer une mouture sans pour autant régler les grandes questions qui, à chaque fois que la crise fait irruption, le pays se trouve dans des dilemmes et des quiproquos sans fin qui nécessitent une nouvelle lecture juridique et institutionnelle pour répondre aux nouveaux défis et exigences d’un changement politique qui s’impose. Il est évident que la nouvelle étape politique exige de nouveaux instruments juridiques qui instituent des éléments nouveaux quant à la pratique politique et institutionnelle.

Le contexte est tellement complexe, le changement doit être déterminé par des rapports de force qui imposeront et imprimeront le processus politique en cours. La question de la révision constitutionnelle est importante à plus d’un titre, mais cela est le produit d’une situation dont les tenants et les aboutissants doivent s’arrimer avec l’urgence d’une situation, le moins que l’on puisse dire, délicate et risquée.

La Constitution est le reflet d’une réalité politique, économique et sociétale dont les forces en présence qui ont les clés, en mesure de faire porter la cause de son applicabilité mordicus. De ce point de vue, faire allusion à un débat populaire, pourrait revêtir un caractère puéril dans la mesure où la Loi fondamentale est tributaire d’une démarche où les spécialistes et les experts du droit constitutionnel ont la place privilégiée pour peaufiner et concevoir la mouture de ladite Constitution, même si l’esprit doit être le reflet des attentes et des aspirations de la majorité qui constitue le peuple dans son ensemble.