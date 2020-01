Suite à la publication de l’article portant le titre «Un drame et des interrogations » en page 9, sur le journal L’Expression du 11/01/2020, établi par Ikram Ghioua, relatant des faits présumés réels qui se sont déroulés au sein de notre EPH des Frères Boukhchem, Oued Athménia.Au début, concernant l’annonce du décès au sein du service maternité de deux cas, leur mort est naturelle, établie et documentée.Le manque des produits médicamenteux et l’oxygène n’ont pas lieu d’être, contrairement à ce qu’a été cité dans son article, les produits sont toujours honorés par la PCH. Le travail au sein du bloc opératoire est en nette amélioration, quatre salles sont tout à fait fonctionnelles sans problème. Le nombre des opérations chirurgicales est en nette augmentation. Les praticiens médicaux, surtout les spécialistes, ont atteint un niveau record durant cette dernière période, travaillant dans une harmonie parfaite. Il n’existe aucun conflit des médecins, paramédicaux et corps communs avec les partenaires sociaux et le conseil médical. Cependant, leurs salaires et indemnités, toutes leurs situations régularisées et sont visés, par le CF et en cours de paiement (chez le trésorier). Le parc roulant, avec les moyens existants, ne présente pas de problème dans l’ensemble. Notons qu’il n’y a pas de personne suspendue à cause du Herm (et que les décisions de suspension font foi, en signalant qu’ils seront réintégrés à leurs postes de travail et régularisés suivant le FY de la commission du recours de la wilaya.à noter également que la photo publiée n’a pas de relation avec nos services d’hospitalisation. En conclusion, ce qui est relaté dans l’article n’est que du mensonge non fondé, du faux intégral, une diffamation d’une structure étatique régie par la loi.