Le juge d’instruction près le tribunal de Guelma, a ordonné, le placement de M.B, directeur de la santé de la wilaya de Guelma, en détention provisoire, apprend-on de source juridique.

Le magistrat instructeur a, également, retenu la même mesure à l’encontre d’un opérateur privé (fournisseur). Celui-ci propriétaire d’une entreprise d’équipements médicaux, a ajouté la même source.

Le directeur est soupçonné de corruption, suite à un marché d’acquisition d’équipements médicaux et de cuisine, contracté par la direction de tutelle, ont précisé nos sources. Aux termes des explications fournies par ces derniers, le marché contracté n’était pas conforme aux clauses du cahier des charges. Un fait débouchant sur une batterie de griefs, dont mauvais usage de la fonction, dilapidation de deniers publics, octroi d’indus bénéfices, dans le cadre de la contraction de marchés publics.

Une affaire impliquant au total 24 prévenus entre cadres et employés de la santé, dont 16, parmi eux quatre directeurs de structures de soins, ont été placés sous contrôle judiciaire, pendant que six autres ont bénéficié de la liberté provisoire, au titre de l’instruction préliminaire, toujours en cours. Dans le même élan, le magistrat instructeur a émis un mandat d’amenée à l’encontre de l’ex-directeur de l’hôpital El Hakim Okbi de Guelma, a ajouté la même source, qui a fait savoir que, l’ex-responsable de la structure hospitalière se trouvant, au moment de la mise sous presse, en état de fuite, et ce, depuis son limogeage de son poste en février 2018. L’ex-responsable en cavale est poursuivi pour plusieurs affaires, auxquelles il n’avait pas répondu, du moins pour se défendre, a souligné notre source.

Pour rappel, l’affaire a été actionnée, sur la base d’informations, parvenues au procureur général, près la cour de Guelma, sur des soupçons d’irrégularités, dans ledit marché, relatif à l’acquisition de matériel médical. Aussitôt, les éléments de la brigade de recherches et d’investigations, relevant du groupement de la gendarmerie de la wilaya de Guelma, se sont saisi du dossier. L’exploitation des informations et les investigations menées, ont débouché sur la découverte, de moult irrégularités dans ce marché, puisque la direction de la santé de Guelma, en coordination avec les différents directeurs des institutions de soins, avait signé et validé les PV de réception des équipements médicaux, bien que ceux-là n’étant pas conformes aux clauses du cahier des charges. Puisque le marché a été contracté entre le directeur de la santé et le fournisseur. Même constat retenu pour l’équipement de cuisine, objet de divers dépassements.