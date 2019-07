Dans le cadre de la lutte contre diverses formes de criminalité, notamment en matière de lutte contre la corruption et les atteintes à l’économie nationale, la sûreté de la wilaya et suite à une enquête qui est toujours en cours a présenté, hier, le premier responsable du bureau des activités des œuvres sociales de la municipalité de Constantine, chargé de la distribution aux démunis et familles nécessiteuses des produits alimentaires du Ramadhan et le fournisseur. Les deux mis en cause sont accusés d’après l’enquête de la brigade de recherche et de lutte contre les atteintes à l’économie et des finances du département de la police judiciaire chargé de la sécurité de Constantine ainsi que pour la protection des consommateurs et la santé publique, d’abus de pouvoir, distribution de produits alimentaires, notamment le café périmé et non conforme à la réglementation durant le mois du Ramadhan, fausse facturation et absence d’étiquetage. Les faits de l’affaire reposent sur des informations recueillies par les forces de police de la même brigade, selon lesquelles, au niveau des secteurs urbains de la municipalité de Constantine, il avait été constaté la présence de certains produits alimentaires périmés, notamment le café et distribué à la fin du mois de Ramadhan, aux familles démunies. L’enquête déclenchée, qui est toujours en cours, a permis de déterminer la nullité de ces produits, qui ont été remplacés par des produits alimentaires propres à la consommation et à la destruction des produits périmés au niveau de plusieurs secteurs urbains.