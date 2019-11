Au moment où certaines indiscrétions ont filtré sur la subite décision ministérielle, portant sur la mise à l’écart du directeur général du Centre hospitalo-universitaire Ibn Rochd de Annaba de son poste, les informations présumées vraies, font état d’un départ à la retraite. Une version selon la même source, visant à éviter toute équivoque, quant aux dessous de cette mise de fin de fonctions du désormais ex-directeur général du CHU de Annaba. Par ailleurs, et sur une autre décision relevant du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Nacer Mohamed vient d’être désigné directeur général à la tête du Centre hospitalo-universitaire CHU Ibn Rochd.

Le nouveau directeur général du CHU de Annaba, occupait, signalons-le, le même poste à l’hôpital 120 lits d’El-Hadjar. En poste depuis fin 2013, Nacer Mohamed, ce gestionnaire en chef a déjà fait ses preuves de bon gestionnaire en ce plus haut grade dans la gestion hospitalière. Le nouveau directeur général a aussitôt pris ses fonctions, après avoir été installé dimanche par Nacer Damèche, directeur de wilaya de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Le désormais directeur général du CHU Ibn Rochd de Annaba, Nacer Mohamed, est appelé à faire face à de nombreux défis, notamment en termes d’instauration de l’ordre et de la discipline au sein du personnel en exercice. Celui-ci, qui ne cesse de recevoir des doléances, tant des malades que de leurs familles.

Le nouveau locataire de la direction générale du CHU Ibn Rochd, de par son expérience à l’hôpital d’El Hadjar, qualifiée à plus d’un titre d’exemplaire, notamment en matière de prise en charge, va faire prendre certainement une prise de conscience et une dynamique à la hauteur des attentes, en impliquant, tous les acteurs confondus, sous le sceau de la rigueur.

En attendant que cette politique fasse son apparition dans cet établissement hospitalier, il convient de noter qu’ont également été installés, hier, dans leurs nouveaux postes, l’ancien directeur des ressources humaines de la DSP de Annaba à la tête de l’hôpital d’El-Hadjar, en remplacement de Nacer Mohamed. Aussi, c’est un nouveau commis de l’Etat qui a pris les commandes de l’hôpital psychiatrique Abou Bakr Erazzi, Ce dernier, nous dit-on, était en exercice à Béjaïa, avant d’être affecté à Annaba.