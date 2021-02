Le tribunal de Sidi M'hamed à Alger a condamné le directeur du stade 20 août et certains de ses responsables, pour homicide involontaire. Les peines d'emprisonnement allant de deux à six mois on été prononcées contre les prévenus. Les faits remontent au 28 juillet 2019, soit une semaine après le gala du chanteur Soolking. Le portail métallique qui donnait sur la piscine du stade est tombé sur un enfant qui passait à proximité, en compagnie de sa maman. Ce dernier est mort quelques minutes après le choc. Il aurait succombé suite à une grave blessure au niveau de le tête. Le directeur du stade avait formellement nié les accusations qui pesaient sur lui. Il avait affirmé devant le tribunal qu'il n'était pas le responsable direct de la piscine, et que cette dernière n'était pas sous sa responsabilité. Le directeur de la ligue de proximité, qui figure lui aussi parmi les accusés, a déclaré que les portails du stade du 20 Août ont été cassés par les éléments de la police, afin de permettre aux gens de sortir, suite au mouvement de foule qui avait suivi le concert de Soolking. Ce directeur ajoute qu'il avait prévenu les responsables de l'état de ces portails, dans le but de réaliser leur entretien. Suite à cette déclaration, le directeur de la maintenance du stade avait à son tour nié toute responsabilité, déclarant que sa tache à lui se limitait à l'enquête. La mère de la victime avait demandé un dédommagement de 3 milliards de centimes. Le tribunal avait accordé un dédommagement estimé à un million de dinars.