La directeur régional du secteur de l’énergie de l’Agence américaine du commerce et du développement (Ustda ) pour l’Asie orientale, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l’Europe et l’Eurasie, Carl B. Kress s’est rendu en Algérie du 26 au 28 juin dernier. C’est ce qu’a indiqué hier, un communiqué des services de l’ambassade américaine à Alger précisant que cette visite est de nature à renforcer le partenariat établi entre l’Ustda et l’Algérie.

« La visite de M. Kress s’inscrit dans le cadre des efforts des États-Unis pour nouer des partenariats avec des Algériens dans le domaine du développement économique », a souligné le document de l’ambassade américaine. L’Ustda soutient le développement des infrastructures, la création d’emplois, le transfert de technologie et les réformes axées sur le marché. Le même organisme soutient également des études de faisabilité adaptées aux besoins des autorités algériennes en encourageant les entreprises américaines à soumissionner pour des projets en Algérie. Le P-DG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a reçu M. Kress dans le cadre de l’organisation d’une mission commerciale inversée aux États-Unis visant à mettre en contact les dirigeants de Sonatrach avec des entreprises américaines disposant d’équipements, de services et de technologies pouvant soutenir les objectifs de développement énergétique de l’Algérie.

Le P-DG de Sonelgaz, Chaher Boulakhras, a reçu M. Kress dans le cadre des poursuites des travaux portant sur la collaboration technique entre les deux établissements. M. Boulakhras s’est dit satisfait de la formation précédemment dispensée au personnel de Sonelgaz, financée par l’Ustda. En effet, aux termes d’un accord signé lors de la dernière visite de M. Kress en Algérie, l’Ustda a financé la formation de Sonelgaz, afin de soutenir la «formation annuelle en gestion, en leadership et en affaires» des cadres dirigeants et cadres supérieurs seniors du groupe Sonelgaz, par le biais d’une formation dispensée par la société Général Électrique.

M. Kress a également rencontré le conseil d’administration de la Chambre de commerce américaine à Alger pour discuter de la meilleure façon de promouvoir le partenariat économique entre les États-Unis et l’Algérie.

Le gouvernement américain espère que de tels partenariats entre les États-Unis et l’Algérie auront un impact important, positif et à long terme sur la croissance économique des deux pays.