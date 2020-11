En ces temps où une crise sanitaire frappe le monde entier, l'Algérie, qui n'a pas fait exception, fait face à de nombreuses contraintes au sein de son système de santé. Les hôpitaux sont saturés et la situation risque d'échapper au contrôle, à en croire certaines sources sanitaires. Dans ce contexte, beaucoup de choses ont été dites sur l'Etablissement hospitalier de la nouvelle ville Ali Mendjeli. Le manque de moyens pour effectuer des bilans et des analyses, un scanner en panne et des médecins victimes du Covid-19 qui n'auraient pas perçu leurs primes, mais aussi l'admission de certains patients suspectés de Covid-19, malgré que cet établissement n'est pas considéré comme une référence concernant cette pandémie. Toutes ces questions nous ont conduits à aller à la rencontre du directeur, Guerfi Zoubir qui nous a reçus dans son bureau. Notre interlocuteur admet effectivement que le scanner, qui a servi depuis le mois de mars pour détecter les patients atteints de Covid-19, est en panne, il souligne que cet appareil était utilisé au moins

43 fois par jour et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'on ne peut plus s'en servir, à cause d'une panne technique, néanmoins, ajoute notre interlocuteur, la tutelle a été saisie de ce problème, notamment sur le fait que cet équipement est nécessaire, parfois même indispensable, surtout en ces temps de crise sanitaire. Selon le directeur, le ministère de la Santé est justement en train de recenser les équipements en panne pour procéder aux réparations et ce n'est là qu'une question de temps. En attendant, ce sont les malades qui sont pénalisés. Concernant les moyens d'effectuer des bilans et des analyses, l'hôpital, précise bien le directeur compte le test PCR en ce qui concerne le Covid-19. Si un cas est suspect, il est aussitôt orienté vers un Centre hospitalier de référence comme le CHU. Cependant, en cas de saturation, le patient est gardé pour un ou deux jours, par souci de limiter la propagation, le temps de lui trouver un lit ailleurs. Pour d'autres bilans, comme pour les diabétiques, le directeur assure que son hôpital a ce qu'il faut. Notant au passage que son département couvre toute la nouvelle ville avec 700 000 âmes, mais aussi les trois cités universitaires et les accidents qui surviennent sur l'autoroute Est-Ouest. D'ailleurs, en ce qui concerne le service des urgences, c'est l'un des meilleurs à Constantine, vu la compétence médicale et paramédicale qui y exerce. Dans ce contexte, le directeur a tenu à ouvrir une parenthèse sur son projet d'opérer une extension de ce service car c'est plus actif. Il confie que les autorités ont approuvé cette initiative à laquelle tient le directeur, dans le souci justement de diminuer la pression sur les autres centres hospitaliers. En ce qui concerne la prime des médecins ayant contracté le virus, le directeur, en deux mots, répond que personne n'est venu se plaindre pour le moment et invite toute personne qui n'aurait pas eu sa prime à prendre attache avec l'administration.