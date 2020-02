Jeudi matin, dans le service des urgences de l'hôpital Mustapha-Pacha, les choses semblent parfaitement habituelles, avec tous les «réflexes» d'une matinée ordinaire dans un hôpital quelconque et ce, même si le coronavirus est aujourd'hui une réalité nationale. Médecins et patients sont calmes, même si comme le signalait une des internes, depuis l'annonce du premier cas, au service des urgences, il n'y a que les gens réellement malades, ou qui ont vraiment besoin de soins qui se présentent pour leur prise en charge. Autrement dit les urgences ne sont pas prises d'assaut par des badauds souffrant du moindre bobo. «Je ne sais pas si ça a un rapport direct ou pas, mais depuis l'annonce de ce cas, on a remarqué qu'aux services des urgences, seules les personnes qui ont réellement besoin de soins sont là», constate l'interne. Et de préciser que cet état de fait est extraordinaire pour les médecins urgentistes. «D'habitude, même les personnes qui ont besoin de justifier une absence viennent ici... mais deux jours après cette annonce, les urgences sont vraiment des urgences médicales et pas autre chose», indique notre interlocutrice. Elle enchaîne en expliquant que «l'inquiétude» des Algérois se fait sentir, puisque toute personne ayant de la fièvre ou un autre symptôme du même genre, qui se rapproche de celui du coronoavirus se présente à l'hôpital pour se faire ausculter. Ce sont généralement des «patients qui souffrent de grippe, ou autres symptômes du genre: de rhum, angine, sont de plus en plus nombreux à l'hôpital, et ce, depuis l'apparition du virus en Chine déjà. C'est révélateur de l'inquiétude, mais aussi de la conscience des citoyens», estime le médecin. En effet, dans les couloirs du service des urgences, les patients avec des signes cliniques de grippe sont en attente d'une auscultation.

Interrogé sur le virus, les malades sur place n'ont pas l'air d'être au fait de la maladie. D'ailleurs, ils se posent beaucoup de questions sur la transmission de la maladie, son évolution et son pronostic. Après quelques pas dans le même service notre accompagnatrice indique que les mesures de prévention primaire et de prise en charge ont été prises et ont même connu un renforcement certain. D'ailleurs, l'ensemble des services a été doté de «bavettes FFP3» ce qui ne manque pas de tranquilliser quelque peu le personnel de santé quant à l'efficacité, jusque-là, du Système national de santé. Notre interne va jusqu'à signaler que même les structures sanitaires relevant du secteur privé sont intégrées dans le plan de prise en charge établi par les autorités sanitaires. «Ils ont des consignes strictes et associées à l'alerte en cas de détection à leur niveau de cas de coronavirus.

C'est la première fois que nous voyons l'ensemble des professionnels du secteur travailler en étroite collaboration, tout le monde est concerné et chacun de nous est en train de faire de son mieux: privé, public, médecins, internes, infirmiers..... Sans oublier la Protection civile qui se charge souvent de ramener les patients aux urgences», révèle notre interlocutrice.

Un autre prfessionnel de la santé que nous avons croisé à l'hôpital Mustapha affiche beaucoup de sérénité et n'hésite pas à mettre en évidence sa confiance dans le Système national de santé. «Nous avons des mesures prises à suivre, d'ailleurs, aux sein des hôpitaux sont prévues des salles d'isolement et de quarantaine», soutient-il, non sans préciser: «J'ai parlé avec d'autres amis médecins, dans d'autres wilayas et c'est le cas partout sur le territoire national.»

De leur côté, les hospitalisés des autres services de l'hôpital sont calmes et nullement inquiétés par ce virus. Une patiente nous dira même «pour l'instant c'est loin et si on se met tous à avoir peur, la panique risque de faire plus de dégâts que la maladie elle-même». En revanche, le personnel administratif n'a pas voulu nous accueillir ou s'exprimer sur cette question.