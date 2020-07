Divorcée depuis 30 ans, Zoulikha Saïdi, fille de chahid, mère de six enfants dont le plus jeune est âgé de 34 ans, vit, depuis 1996, le crépuscule de son existence, dans un «taudis», composé de deux pièces minuscules, construit au bord d'un «ruisseau» répugnant au fond duquel traînent des détritus de toutes sortes, solides et autres déchets liquides nauséabonds, fort nuisibles à la santé du commun des mortels. Cette famille compte parmi ses membres, un fils marié sans enfant et une fille divorcée avec un enfant, c'est dire à quel point le martyre de la proximité invivable sévit en son sein. Cette «zone d'ombre», terme tant décrié par nos responsables, se situe au lieudit Haouch Semrouni à Ouled Fayet, dans la proche banlieue de la capitale, loin, bien sûr, des habitations cossues qui font la réputation de cette banlieue d'Alger très prisée par les «nouveaux riches». Malgré plusieurs demandes de logement formulées en bonne et due forme depuis 2010, auprès des responsables locaux, aucune réponse ni promesse, ne lui est parvenue de leur part.