Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, à Alger, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en visite de travail en Algérie. L’audience s’est déroulée au siège de la présidence de la République. L’entretien, qui a eu lieu au siège du ministère des Affaires étrangères (MAE), a été l’occasion pour les deux ministres d’examiner «l’état des relations de coopération entre les deux pays et les voies et moyens de leur renforcement», tout en procédant, également, à «un examen approfondi des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye et au Mali», a rapporté un communiqué du MAE.

Auparavant, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a eu un entretien avec son homologue français.