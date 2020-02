Le FLN et le RND désirent le maintien de Salah Goudjil à la tête du Sénat, tout en exprimant leur soutien inconditionnel à la démarche des réformes entreprises par le président Tebboune. Chacun de ces deux appareils ayant dominé le paysage politique en ces deux dernières décennies, traverse une crise interne inédite. Dans ce contexte, la chambre haute du Parlement minée par une guerre ouverte entre Salah Goudjil et Abdelwahab Benzaïm du FLN, prépare d’ores et déjà les futures échéances, à commencer par le débat sur le plan d’action du gouvernement et la révision de la Constitution. Tout en souhaitant le maintien à son poste de l’actuel président par intérim du Sénat, le groupe parlementaire du FLN du Conseil de la nation, ne tarit pas d’éloges à l’égard du chef de l’Etat. Promis au musée par le Hirak , l’ex-parti unique croit et travaille à son retour prochain sur la scène politique. « Le groupe parlementaire du FLN du Conseil de la nation exprime « son entière et totale disponibilité à s’inscrire dans le cours normal des travaux du Conseil de la nation ». Il a salué, à cette occasion, « les efforts déployés par le président du Conseil de la nation par intérim, pour assurer la pérennité et la stabilité du Conseil dans les moments difficiles que l’Algérie a récemment traversés ». Il a, par la même occasion, réitéré « son engagement à continuer à œuvrer et travailler avec Salah Goudjil en prévision des prochaines et importantes échéances nationales, notamment celles relatives au plan d’action du gouvernement et du projet de révision de la Constitution », lit-on dans le communiqué. De son côté, le groupe parlementaire du RND au Conseil de la nation a affirmé ce jeudi, dans un communiqué, « sa disponibilité à mettre ses capacités au service des efforts nationaux visant l’édification d’une Algérie nouvelle et la concrétisation des revendications du peuple algérien ». Il a souligné « sa détermination à œuvrer pour la concrétisation de cette démarche, à commencer par les priorités de l’heure, à savoir l’amendement de la Constitution ». « De par sa position au sein du Conseil de la nation, le groupe parlementaire du RND est disposé à mettre ses capacités au service de tous les efforts nationaux nobles pour atteindre ces objectifs. » Il a exprimé « son soutien au président du Conseil de la nation par intérim, le moudjahid Salah Goudjil, d’autant que l’Algérie s’apprête à connaître d’importantes échéances politiques dans lesquelles le Conseil aura un rôle à jouer, notamment le débat du plan d’action du gouvernement et l’examen de textes juridiques dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles ». Par ailleurs, une crise secoue ce parti, son secrétaire général par intérim, Azzedine Mihoubi, malheureux candidat à la présidentielle, se prépare à prendre les rênes de cet appareil à l’occasion de son prochain congrès extraordinaire. Ses adversaires au sein du parti s’apprêtent à leur tour à créer leur propre parti.