Décidément la mission de l’actuel Parlement est loin d’être terminée. Les partis de la coalition présidentielle font peu à peu leur retour sur la scène politique. L’APN, dominée par le FLN et le RND, reprendra ce mardi ses travaux en séance plénière consacrée au débat général du plan d’action du gouvernement. La «réconciliation» entre le chef de l’ Etat et les deux partis devrait être actée à travers la reprise de travaux de l’APN. Outre le plan d’action du gouvernement et le débat sur la révision de la Constitution, d’autres projets de loi sont inscrits à l’ordre du jour de l’actuelle session du Parlement. Il sera question de la révision des lois relatives aux partis politiques, au Code électoral, au Code du commerce, au Code civil et Code de procédures civiles et administratives et probablement à l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie). Le plus significatif est que les députés et sénateurs du FLN et du RND seront de nouveau appelés à cautionner l’action du gouvernement et le processus politique engagé par le chef de l’ Etat. Lesquels parlementaires ont déjà adopté le projet controversé de la loi régissant les activités des hydrocarbures, la loi de finances 2020…etc. Les deux partis du pouvoir, qui sont passés par une période creuse après l’élection présidentielle, commencent à sortir la tête de l’eau. Pour certains observateurs, cela a tout l’air de bien se passer entre le nouveau locataire du Palais d’ El-Mouradia et le duo(FLN-RND). Le président semble avoir encore besoin du Parlement pour promouvoir le projet de révision constitutionnelle et d’autres projets de loi. à ce propos, le chef de l’Etat a donné des instructions afin d’assurer la retransmission télévisuelle des interventions en plénière. Ceci étant dit, la formation d’une assemblée dotée de la légitimité populaire est reléguée aux calendes grecques. En somme, la relégitimation des institutions de l’Etat est reportée à une date ultérieure. Or, ouvrir la voie à une nouvelle représentation populaire légitime est considérée comme une nécessité incontournable. Dès lors, plusieurs partis plaident pour la dissolution du Parlement dans ses deux chambres et la tenue des élections législatives anticipées. Il faut noter que le chef de l’Etat dispose de prérogatives pour légiférer par ordonnances et soumettre directement le projet de la révision de la Constitution, en cours d’élaboration par le Comité d’experts, au référendum populaire, sans passer par la case Parlement.

à titre de rappel, le FLN avait soutenu officiellement le candidat du RND, classé en avant-dernière place. Sur un autre plan, de nombreux députés et membres du Conseil de la nation ont la menace permanente de la levée de l’immunité parlementaire comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leurs têtes. Certains sont déjà incarcérés. En tout cas, l’on ignore ce qui a déterminé le président à ne pas prendre la résolution de congédier le Parlement ,en état de décomposition avancée et dont plusieurs membres sont rattrapés par la corruption. d’après certains observateurs, l’option d’organiser des élections législatives anticipées est jugée improductive avant la révision de la Loi fondamentale.