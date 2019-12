Les partis de la défunte alliance présidentielle traversent une crise inédite dans le sillage du Hirak. Ils ne se relèvent pas indemnes de l’épreuve présidentielle. Au FLN, qui lutte pour sa survie, c’est le branle-bas de combat depuis l’investiture du président de la République , Abdelmadjid Tebboune. La convoitise que nourrissent les deux partis envers le nouveau président est d’autant plus grande que le chef de l’Etat aura besoin et d’une base politique et de l’actuelle majorité parlementaire pour mettre en œuvre son chantier de réformes(faire adopter les amendements qu’il compte apporter à la loi électorale et faire éventuellement réviser la Constitution via le parlement). Malgré le Hirak et une éventuelle redistribution des cartes politiques les deux partis veulent garder leurs places respectives de locomotives sur la scène politique. Alors que le secrétaire général par intérim, Ali Sediki, s’est empressé de prêter allégeance à Tebboune, des cadres et militants de sa formation réclament sa tête.

Des militants de l’ex-parti unique, venus de différentes wilayas, se sont rassemblés avant-hier devant le siège national du parti à Hydra, pour exiger le départ de la direction « illégitime » à sa tête, Ali Sediki, secrétaire général par intérim et la remise du parti sur les rails « novembristes ». Ainsi, comme de coutume, différentes ligues et parties s’agitent et se livrent une guerre de tranchées autour de son contrôle . Dans ce contexte, des voix se sont élevées pour exiger la mise sur pied d’une commission de préparation du congrès « rassembleur » qui remettra sur les rails le parti.

D’autres voient dans la convocation d’une session extraordinaire du comité central un ordre du jour portant élection du secrétaire général et le « redressement de la trajectoire du parti », une solution idoine pour résoudre la crise aiguë qui secoue celui-ci. Contestée et jugée non crédible, la direction actuelle du parti, notamment son bureau politique, est mise en demeure de convoquer la session extraordinaire sous peine « de subir le sort de celle pilotée par Mouad Bouchareb ».