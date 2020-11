En effet, le processus du paiement électronique ou le e-paiement, semble bien se préciser à Annaba où sa vulgarisation a attiré une foule nombreuse.

L’événement, organisé en fin de semaine, au Palais de la culture et des arts d’Annaba, était une opportunité pour mettre le cap sur ce mode de paiement, par carte interbancaire. Organisé par Algérie poste, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Seybouse et la direction du commerce d’Annaba, l’occasion était dédiée à l’explication du processus, à savoir le traitement par le système magnétique (TPE). Pour plus de personnalisation de l’opération et surtout sa vulgarisation, les organisateurs étaient soutenus par la présence de nombreux exposants, dont la CNR, Cnrc, des sociétés étatiques, la Sonelgaz, des institutions bancaires ainsi que la CCI Seybouse et Algérie télécom.

Inaugurées par le wali d’Annaba, ces journées de vulgarisations étaient qualifiées d’importantes, notamment en ce contexte sanitaire délicat, car intervenant en marge de sa visite à cette exposition d’envergure Djamel-Eddine Berrimi, tout en saluant l’initiative, a émis le souhait de la généralisation de ce mode de paiement électronique.

«Le e-paiement intervient au moment opportun, notamment en ce contexte sanitaire, de pandémie de Covid-19, contre laquelle nous devons tous lutter», a souligné le wali.

Toutes les explications ont été fournies sur l’aménagement apporté par le système du e-paiement et ses mécanismes d’utilisation via la carte magnétique «Eddahabia», celle-ci, devenue désormais un moyen de paiement dans les grandes surfaces et les centres commerciaux.

Par ailleurs, le wali d’Annaba n’a pas manqué d’insister sur l’application de ce nouveau système de numérisation. Dans ce sens, les responsables de la CCI Seybouse ont mis en avant l’impérative transition au numérique et leur adhésion au process. D’où la cristallisation de la réflexion d’introduire, dans le programme des activités de la CCI Seybouse, la formation des start-up et la formation au le e-paiement. Pour sa part, la direction du commerce d’Annaba a invité l’ensemble des commerçants à prendre attache avec la direction d’Oued Forcha, pour l’acquisition gratuite de l’appareil, avec ce nouveau ser-vice de paiement en ligne (e-paiement) par carte interbancaire (CIB), le citoyen gagnera en temps et en sécurité, toutes opérations d’achat ou paiement de factures sur Internet.

Il suffit de se connecter sur les différents sites Web des commerces qui proposent ce service.