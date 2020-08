L'Algérie passe à la vitesse supérieure en matière de paiement électronique.

4 ans après son lancement et l'échec de sa généralisation, elle a décidé de le rendre obligatoire chez les commerçants.

En effet, le ministère du Commerce a porté, jeudi dernier, à la connaissance des commerçants qu'il était désormais obligatoire de proposer ce ser-vice à leurs clients. «Les commerçants sont dans l'obligation de mettre à la disposition des consommateurs, des terminaux de paiement électronique, pour leur permettre de régler leurs achats à travers un compte bancaire ou postal», indique dans un communiqué le département de Kamel Rezig, tout en soulignant que les commerçants avaient six mois pour se conformer à cette obligation.

«Le dernier délai pour la mise en place de ces instruments de paiement électronique est fixé au 31 décembre prochain», ajoute la même source.

Le ministère du Commerce rappelle que cette décision a été prise par le gouvernement dans le cadre de la loi de finances 2020 portant obligation pour les commerçants, de mettre à la disposition des consommateurs des instruments de paiement électronique.

Les commerçants ont donc jusqu'à la fin de l'année pour s'équiper en conséquence. Mais comment faire? «Ils devront se rapprocher des services d'Algérie poste et/ou des banques et établissements

financiers, pour formuler une demande d'équipement de leurs locaux commerciaux en moyens nécessaires (TPE, QR Code), en vue d'assurer le service e-paiement», est-il précisé dans le même communiqué. «Les commerçants sont tenus de se conformer à ces dispositions, avant le 31 décembre 2020, et ce, en déposant une demande au niveau des services compétents relevant d'Algérie poste ou des banques, qui leur délivreront des accusés de réception», soutient la même source. «Tout commerçant n'ayant pu obtenir ces équipements, au-delà de cette échéance, pourra faire prévaloir l'accusé de réception de sa demande, devant les agents en charge des contrôles», rassure ce département ministériel tout en invitant les commerçants concernés à se rapprocher des directions régionales et locales pour avoir de plus amples informations. Une grande décision qui ne pourra faire que du bien à l'économie nationale, notamment en cette période de crise de liquidités. Ce passage au e-paiement doit permettre de réduire l'utilisation du cash qui est actuellement presque le seul moyen pour régler ses achats. Ce qui devrait, par conséquent, diminuer les files d'attente au niveau des bureaux de poste. Il faut rappeler qu'en cette période de pandémie de coronavirus, l'Algérie est fortement touchée par une crise de liquidités, qui a provoqué des chaînes humaines interminables en cette période où la distanciation sociale est primordiale. Ces services de paiement électronique doivent aussi permettre une plus grande transparence des transactions commerciales. Cela aura pour effet de réduire l'évasion fiscale, en ayant une traçabilité des ventes, alors qu'actuellement la majorité des transactions n'est presque pas, ou peu déclarée. Mais l'Algérie a-t-elle les moyens de mettre en place ce projet ambitieux? La fin du communiqué du département de Rezig laisse pantois les spécialistes. Il anticipe déjà sur le fait que des commerçants n'auront pas leurs équipements à temps.

En fait, cette digitalisation financière doit se préparer en amont, en mettant en place les moyens humains et matériels, afin d'éviter les couacs qui pourraient provoquer sa mise en échec. Sinon, on risque de revivre le même scénario qu'avec l'obligation de la mise en conformité des bâtisses ont vu qui, après presque une décennie, les dossiers sont toujours dans les tiroirs. De plus, cette obligation doit être accompagnée de mesures incitatives pour les commerçants et les clients.

Le challenge est de pouvoir ancrer cette culture dans les moeurs des consommateurs algériens. Même si cela est obligatoire, rien ne dit que les clients choisiront d'utiliser ce mode de paiement, qui leur est étranger, surtout que les commerçants qui se «plaisent» dans la «chkara» ne feront rien pour les pousser à opter pour cette formule. Il faut donc les encourager et surtout les rassurer, notamment en ce qui concerne les conditions de sécurité. Un véritable plan de bataille devra être mis en place en mettant ce «e-paiement» en adéquation avec la culture des Algériens. C'est là le grand défi...