Le président du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam affirme que son parti reste ouvert à une éventuelle sollicitation du président de la République, plaidant pour un dialogue national afin de répondre favorablement aux revendications populaires légitimes.

Lors d'une conférence de presse dédiée au rôle de la femme algérienne dans la lutte armée pendant la guerre de Libération nationale, qu'il a animée, hier, au siège national de son parti, le président du FAN a exprimé son soutien aux consultations autour de la révision de la Constitution, initiée par le président Tebboune, annonçant que son parti «est prêt à participer à ce dialogue».

Précisant qu'«il n'a reçu aucune invitation officielle» de la part du président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour participer aux consultations avec des personnalités politiques et nationales autour de la nouvelle Constitution, le président du FAN a affirmé que le parti qu'il dirige est prêt à collaborer», qualifiant ses consultations d'«initiative positive».

Abordant les aspects qu'il estime déterminants dans le processus de la révision de la Constitution, le président du FAN a affirmé avoir «préparé une série de propositions qui ne pourront être que bénéfiques pour l'Algérie et son peuple».

De prime abord, Djamel Benabdesslam a souligné qu'il existe «certains articles de la Constitution qui donnent de larges prérogatives au président de la République» cela avant de «proposer une révision à la baisse de ses prérogatives.»

Poursuivant, le président du FAN a appelé «à une loi qui consacre l'équilibre entre les pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), et qui veillera à l'implication des citoyens dans la prise de décisions».

Ensuite Djamel Benabdesslam dira que le Front de l'Algérie nouvelle est pour une Constitution qui définit clairement la nature du système politique: s'il est parlementaire, présidentiel ou semi-présidentiel».

A quelques jours de la célébration du 1er anniversaire du Mouvement populaire pacifique, Djamel Benabdesslam a plaidé «un dialogue national pour répondre favorablement aux revendications populaires légitimes», préconisant «un changement radical de la gouvernance nationale». L'intervenant a également tenu à valoriser le rôle de «l'ANP dans l'accompagnement du Hirak» et «le professionnalisme des agents de sécurité pour accompagner les marcheurs lors des marches populaires pacifiques», tout en insistant «pour saluer le civisme du peuple algérien.»

Non loin de cette optique, Djamel Benabdeslam a indiqué que «le FAN est pour un Etat fidèle aux chouhada de la Révolution, qui concrétise les espoirs légitimes du peuple», ajoutant qu'«il faut écrire, et sauvegarder le passé et construire le présent».

Le rôle de la femme algérienne dans la lutte armée, pendant la guerre de Libération a été au centre de ladite conférence, organisée à la veille de la célébration de la Journée nationale du chahid qui coïncide avec le 18 février de chaque année. Une date qui symbolise le sacrifice des Algériens pour vivre dans une Algérie libre et indépendante.