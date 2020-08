Un peu plus d'un mois et demi nous sépare de la date de la prochaine rentrée scolaire fixée au dimanche 4 octobre prochain, et le ministre du secteur, vient d'afficher sa détermination à se pencher sur «les dossiers lourds» du secteur névralgique qu'il dirige.

Juste après avoir fini avec le protocole «anti-Covid-19», censé être «scrupuleusement» appliqué lors des examens de fin de cycle, du bac et du BEM, le ministre s'est engagé à étudier les différents scénarios du risque sanitaire, pour accueillir, de nouveau, les écoliers.

Le ministre a, en effet, affirmé dans ce sens, que l'équipe technique du ministère a achevé la conception et la mise au point de cinq logiciels intitulés «Ma bibliothèque numérique», dédiés à chaque année du cycle primaire.

Une adaptation nécessaire au temps du coronavirus, pour ne pas priver des millions d'élèves de poursuivre leur apprentissage. Certes, le fait de préparer la prochaine rentrée à l'avance demeure essentiel, mais cela constitue une démarche à saluer. Cependant, le succès de ce mode d'enseignement exige la disponibilité d'un matériel technologique adéquat et d'une connexion Internet à haut débit.

Des conditions qui ne sont pas réunies dans tous les pays. Pis encore, la connectivité n'est pas le seul domaine auquel s'intéresse le ministre, qui veut que la prochaine rentrée scolaire soit meilleure que celle de l'année qui a été chamboulée par le coronavirus, car Ouadjaout devra désamorcer les «bombes à retardement» qui minent le secteur depuis des décennies.

L'assurance de l'accès de tous les élèves à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et la promotion des possibilités d'apprentissage, est l'un des problème cryogènes sur lequel il devra se pencher.

Un défi majeur à relever, puisqu'ils sont, selon ses déclarations faites à l'occasion de la récente rencontre ‘gouvernement-walis, «plus d'un million et 213 000 écoliers qui vivent dans les zones d'ombre dénombrées sur l'ensemble du territoire national».

Des écoliers qui parcourent encore plusieurs kilomètres, pieds nus, pour rejoindre leurs écoles. Devant cette situation, le ministre a souligné que son département «accordera une attention particulière aux zones d'ombre après la détermination du statut de la scolarisation dans ces régions et la détermination avec précision, de la nature des établissements d'enseignement à compléter».

Poursuivant, le ministre a également précisé que son département s'est penché sur la question «du raccordement électrique et gazier des écoles situées dans les zones d'ombre, et l'état des cantine et du transport scolaire.»

Le recensement des manquements signalés dans ces régions du pays a été selon lui d'ores et déjà fait.

Dans ce sillage, le ministre, soucieux d'assurer le bien-être des enfants ainsi que la continuité de leur apprentissage, a, en effet, assuré dans ce sens que «l'ensemble des manquements dénombrées a été transmis aux services concernés».

L'autre problème auquel Ouadjaout s'est dit engagé à résoudre, est «le poids du cartable des écoliers».

Le ministre de l'Education nationale a, dans ce sens, indiqué que c'est «un problème de santé publique auquel le chef de l'État accorde un intérêt particulier». Cela avant de révéler que son département s'attelait, à l'effet de l'allègement du cartable, à «l'élaboration de fiches de cours dans le primaire». «Une revendication pressante des enseignants», poursuit-il, «afin d'alléger le livre scolaire et, partant, le poids du cartable».