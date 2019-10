Chez certaines personnes, l’escroquerie est une seconde nature, chez ces deux tourtereaux, c’est une histoire de couple ! Le juge du tribunal de Bir Mourad Raïs a traité, la semaine dernière, le dossier des «Bonnie and Clyde» algériens. Un couple qui semblait tout à fait normal mais qui a escroqué une dizaine d’employés de la Sonatrach, leur soutirant plus de 6 millions de dinars. Tout a commencé avec le mariage de la «Bonnie» nationale, employée à la Sonatrach, qui, du jour au lendemain, voit son train de vie complètement changé. Belles voitures, bijoux, voyages… ce qui intrigue ses collègues à qui elle a fait la grande «révélation» : mon mari est agent du DRS ! L’hameçon était donc lancé ! Le faux agent secret commence à rencontrer les collègues de sa femme, avec qui il sympathise, les invitant à des cafés et des dîners, avant de leur proposer «l’affaire du siècle». «Il s’agit d’une belle promotion immobilière à très bon prix», leur explique-t-il amicalement en leur présentant un «faux entrepreneur». Les victimes tombent de suite dans le panneau, lui remettant de grosses sommes d’argent ! Mais ne voilà-t-il pas que le projet n’a pris, jamais, forme plus de cinq ans après les premiers versements ! Ils mettent la pression sur le «Clyde» national qui prend la poudre d’escampette laissant deux de ses complices derrière lui. Une plainte collective a été déposée. Selon ce que rapporte la chronique judiciaire du site Ennahar Online, les deux complices ont écopé de 2 ans de prison et de 100 000 dinars d’amende. Le principal accusé, le faux agent du DRS, a quant à lui été condamné à 3 ans de prison et 200 000 dinars d’amende. Un mandat d’arrêt a été lancé à son encontre.