Dans une conférence de presse animée, hier, au tribunal de Ziadia, le procureur général a livré les tenants et les aboutissants d'une enquête où sont impliquées plusieurs personnes, dont le principal l'accusé qui est poursuivi pour usurpation d'identité, se faisant passer pour un procureur. Il s'agit d'un certain Atrous Salah Eddine, qui a été placé sous mandat de dépôt sur ordre du juge d'instruction ainsi que ses complices.

Ce principal accusé est impliqué dans des affaires scabreuses d'escroquerie de plusieurs personnes, des sociétés et des administrations publiques. Selon le conférencier, le mis en cause a utilisé son faux statut pour intervenir en faveur d'une société étrangère spécialisée dans l'électronique, en échange d'une somme de 2 000 000 DA, une somme avec laquelle il s'est permis l'achat d'un véhicule, saisi d'ailleurs par les enquêteurs.

Cette malversation en faveur de cette société a été accomplie avec la complicité de la représentante même de ladite société, une avocate et deux autres complices. Ils seront tous placés sous mandat de dépôt.