Les services de la Gendarmerie nationale (GN) de Guelma ont arrêté un individu âgé de 56 ans pour usurpation de fonction de procureur de la République, a-t-on appris de source sécuritaire. Originaire de la wilaya de Souk Ahras, le prétendu magistrat a été débusqué, lors d'un point de contrôle de routine sur la RN 21, nous dit-on. Arrêté par les éléments de la Gendarmerie nationale de Guelma, pour contrôle d'identité d'usage, le faux procureur de la République, s'est présenté aux éléments de la gendarmerie, comme étant un procureur de la République, a fait savoir la même source. L'indélicat individu a présenté des documents et déclarations pour faire valoir son statut juridique, nous explique-t-on. Or, pour les éléments de ce corps constitué, nul n'est au-dessus de la réglementation et le contrôle d'identité doit se faire sans exception aucune. Les documents présentés par le quinquagénaire, l'ont trahi, puisque leur vérification a débouché sur la découverte de falsification. Interpellé, le faux procureur a aussitôt été «escorté» au groupement de la gendarmerie, où il a été soumis aux mesures d'usage, audition en l'occurrence, a ajouté notre source. Selon celle-ci, un dossier judiciaire a été élaboré à l'encontre de la personne arrêtée pour «usurpation de fonction» et celle-ci présentée devant le procureur de la République près le tribunal de Guelma. Déféré par-devant son «homologue», le procureur de la République, relevant du tribunal de Guelma, l'indélicat faux procureur de «république bananière», a été placé sous mandat de dépôt, pour usurpation de fonction, faux et usage de faux.