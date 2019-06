L’instance présidentielle du FFS a précisé, hier, dans un démenti que souligne que, contrairement à ce qui a été rapporté, la rencontre entre le FFS et le RCD n’est pas une initiative personnelle du premier secrétaire national, Hakim Belahcel. « Cette rencontre a bien eu lieu, et ce, selon les orientations du conseil national du 17 mai et s’inscrit dans le cadre des consultations menées avec des représentants des partis politiques et de la société civile, ainsi qu’avec des personnalités nationales, visant à rassembler tous les acteurs concernés sans exclusive pour sortir le pays de la crise. » L’instance présidentielle précise également que le semblant d’appel, dans un communiqué, pour la tenue d’une réunion du conseil national du parti « n’est pas légal car seule l’instance présidentielle dans sa majorité, a mandat statutaire de convoquer une telle réunion. Mais si une telle réunion venait à se tenir, en violation flagrante des statuts du parti, ses résolutions seraient naturellement et juridiquement frappées de nullité ». La même instance considère qu’il s’agit là d’un travail « fractionnel visant, pour des desseins inavoués, à porter atteinte à l’unité du parti, à entraver son action d’accompagnement du mouvement citoyen, et à faire échec à son initiative politique de sortie de crise».