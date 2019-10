En proie à une crise interne depuis près d’une année, le FFS esquisse une autre initiative pour sortir de l’impasse. En effet, un comité ad hoc national a été installé le 10 octobre dernier, chargé de mener une réconciliation interne. Cela est précédé par le retour au parti de plusieurs anciens cadres et dirigeants. Le Premier secrétaire national, Hakim Belahcel a déclaré lors d’une rencontre tenue avant-hier à Tizi Ouzou qu’ « en plus des efforts déjà déployés en faveur du rassemblement de la grande famille du FFS et qui ont déjà provoqué le retour de plusieurs enfants du parti et qui ont surtout réinstallé la confiance et l’apaisement chez nos militants , une autre initiative de réconciliation interne est en voie d’aboutissement; (…)et grâce à l’apport remarquable et décisif de plusieurs intervenants; un comité ad hoc national a été officiellement installé le 10 octobre 2019. Ce comité a pris fonction et il est déterminé à mener à bien ses missions…». Pour l’instance présidentielle, ce conflit est en réalité, «une réaction violente et calculée des cercles occultes du pouvoir, qui ont tout fait pour faire payer au FFS son attachement à ses valeurs politiques et le contraindre à renoncer à ses positions hostiles au régime illégitime et favorables au formidable sursaut populaire». Le parti du défunt Hocine Ait Ahmed accuse des officines occultes de manœuvrer contre le parti. «C’est devenu récurrent qu’à chaque tournant politique décisif pour le pays, des officines malveillantes et destructrices du pouvoir manœuvrent de l’extérieur du parti et de l’intérieur afin de l’empêcher de jouer son rôle politique naturel dans le règlement de la crise multiforme nationale», est-il relevé. « Ces machinations visent surtout à nous astreindre à rester otages de nos soucis internes et de nous détourner des stratagèmes diaboliques concoctés en hauts lieux », est-il encore ajouté.

« Heureusement , la sagesse et le sens aiguisé de responsabilité chez les dirigeants et les militants du parti ont fait échec à cette énième opération souterraine contre la dernière citadelle politique qui résiste aux assauts de la dictature dans le pays», soutient-on. Sur le plan politique les animateurs de cette rencontre sont revenus sur le processus qui a abouti au pacte de l’alternative démocratique. Il est fait état de «concertations politiques menées avec plusieurs partis politiques de la mouvance démocratique, des représentations sociales et syndicales et des personnalités nationales indépendantes». «Ce travail de longue haleine, a été récompensé par la signature d’un pacte historique pour une vraie transition démocratique dans le pays», a souligné le premier secrétaire national. «Depuis, nous avions dans le cadre des forces de l’alternative démocratique, engagé des actions politiques communes afin de faire avancer et de défendre les revendications légitimes du peuple algérien. La dernière en date, c’est la signature d’un communiqué commun, là ou nous avions affiché notre adhésion à la grève générale prévue pour le 28 octobre prochain», a-t-il poursuivi.