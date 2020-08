La crise politique dans laquelle baignent les partis et la majorité de la classe politique est due à un changement qui a pris de court ladite classe.

Le sursaut du 22 février avait complètement ébranlé les formations politiques traditionnelles, une sorte de tsunami s'est emparé des états généraux des partis. Cette situation avait changé complètement la donne au niveau desdites formations politiques qui étaient contraintes de s'adapter avec l'évolution imposée par la dynamique populaire et ses exigences d'un changement allant jusqu'à remettre en cause y compris ladite classe politique et ses partis.

Depuis le déclenchement de ce processus populaire de changement profond, certains partis n'ont pas changé d'approche relevant de leur identité politique et idéologique. Le cas du Front des forces socialistes s'inscrit dans cette optique qui le réconcilie à la lutte politique via un instrument partisan et de sauvegarde de l'Etat-nation. Cette démarche prônée par le FFS a été de tout temps la matrice qui fondait et elle fonde toujours sa ligne politique. Même si la lecture des enjeux propres à un contexte politique interne diffère sur le plan tactique et même en terme de mode opératoire, sur les questions qui affectent la situation politique dans son ensemble, telles que les fondements démocratiques, la réforme de l'économie et la consécration de l'Etat de droit et des libertés.

Mais quand il s'agit de l'intégrité de l'Etat national, le FFS ne badine pas, il s'efforce même pour rallier tout le monde autour de cette démarche consensuelle qui a trait à la consécration et la sauvegarde de l'Etat-nation.

Certes, le FFS était partie prenante avec d'autres partis et formations dans la mise en place de la plate-forme de l'alternative démocratique dans la foulée de l'élan populaire qui a insufflé une dynamique nouvelle au sein de la société et de l'Etat. Le FFS a suspendu sa participation au sein du PAD après avoir entamé une restructuration organique au sein de ses structures.

Cette suspension a comme objectif de redéfinir les priorités politiques en son sein et de retracer une nouvelle approche qui s'arrime aux nouvelles exigences qui s'imposent au pays.

Le dernier communiqué qui coïncidait avec le double anniversaire de 20 août 1955/1956 a été l'occasion pour le FFS de rappeler la nécessité d'une solution consensuelle en soulignant en la matière qu'«il est encore temps de rétablir la confiance et de donner ses droits à la politique.

Le FFS demeure convaincu que la reconstruction du consensus national reste l'unique voie de salut pour le pays. Nous ne cesserons d'oeuvrer à la concrétisation d'un dialogue sans exclusive, loin des coalitions d'appareils aux objectifs flous, pour la recherche d'une issue politique et démocratique à la crise multidimensionnelle que nous vivons», a précisé le nouveau premier secrétaire du FFS, Youcef Aouchiche.

Cette prise de position qui se veut unitaire et rassembleuse dans un cadre national, n'est pas étrange venant de la direction du FFS qui tient compte toujours de la priorité de la sauvegarde de la souveraineté nationale et surtout des menaces qui guettent le pays, cette lecture a été à nouveau rappelée en déclarant que «nous devons collectivement faire preuve de responsabilité et mettre, au-dessus de toute considération, l'intégrité de notre Nation.

Autour de nous, à la faveur de profonds bouleversements géostratégiques dans le monde, des conflits sanglants touchent nombre de pays frères et voisins. Nourris pas les interventions étrangères multiformes, ces conflits éloignent chaque jour un peu plus toute perspective de solutions politiques pour ces pays et font peser sur nous des menaces directes», ajoute-t-on.

Le FFS se démarque clairement des appels qui versent dans des démarches interventionnistes de certaines nébuleuses à la solde des officines étrangères au nom de la démocratie fallacieuse visant la dislocation et la désintégration de l'Etat national.