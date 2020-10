En dépit des conditions climatiques et du contexte sanitaire particulier, ils et elles étaient très nombreux à faire le déplacement vers la localité de Aïn Zaouïa (daïra de Draâ El Mizan) dans la wilaya de Tizi Ouzou pour rendre hommage à l'homme que tout le monde considère comme un militant et cadre exemplaires du Front des forces socialistes mais aussi un homme exceptionnel.

En plus des membres de la famille du regretté Rabah Aïssat et du premier secrétaire du FFS, Youcef Aouchiche (également président de l'Assemblée populaire de wilaya de Tizi Ouzou), cette cérémonie de recueillement sur la tombe du défunt a vu la présence de nombreux militants et élus du FFS ainsi que de citoyens ayant côtoyé de près le regretté Rabah Aïssat et qui ont côtoyé l'homme pétri de qualités humaines.

La cérémonie de recueillement d'hier a donc été une occasion pour tous les intervenants de rappeler le parcours militant de Rabah Aïssat dans les rangs du FFS où il avait occupé de nombreux postes de responsabilité. Les présents ont, à l'unanimité, mis en exergue la sagesse dont était doté Rabah Aïssat qui a toujours été un cadre du parti respecté par tout le monde.

Et, quand il a été question de choisir l'homme qui devait présider l'APW de Tizi Ouzou en dépit du contexte très difficile de l'époque, le choix a été fait à l'unanimité sur Rabah Aïssat. C'est d'ailleurs Rabah Aïssat, du temps où il était président de l'APW de Tizi Ouzou, qui a été l'initiateur du concours du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou qui porte désormais son nom depuis son assassinat, le 12 octobre 2006.

Hier, Youcef Aouchiche, premier secrétaire du FFS a rappelé les valeurs morales et militantes du regretté Rabah Aïssat: «Nous sommes là pour rendre hommage à un militant et un homme exceptionnels. Nous sommes là pour rappeler aussi que nous suivons le chemin qui a été tracé par Rabah Aïssat et que nous restons toujours fidèles aux idées et aux idéaux pour lesquels Rabah Aïssat s'est sacrifié», a déclaré Youcef Aouchiche.

Le fils du regretté Rabah Aïssat, présent à la cérémonie, a également exprimé sa grande émotion face à la fidélité de toutes les personnes présentes à cet hommage qui prouvent ainsi que le sacrifice de son père n'a pas été du tout vain. Il faut rappeler que Rabah Aïssat était d'abord président de l'Assemblée populaire communale de Ain Zaouïa pendant deux mandats avant d'être élu président de l'APW de Tizi Ouzou, poste qu'il occupait le jour de son assassinat à Aïn Zaouïa.

Il était attablé, en soirée, pendant le mois de Ramadhan de cette année, à la terrasse d'un café, quand un groupe armé a ouvert le feu sur lui le tuant sur le coup. Depuis cette date fatidique, l'image du regretté Rabah Aïssat n'a jamais quitté la famille du FFS à Tizi Ouzou et même dans d'autres wilayas limitrophes où le regretté comptait des amis personnels et politiques.

Il faut préciser que lors de la cérémonie de recueillement d'hier, l'occasion a été mise à profit de révéler que l'édition 2020 du concours Rabah-Aissat du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou a été relancé après avoir été mis en veilleuse suite aux mesures prises dans le sillage de la lutte contre la propagation de la maladie du Covid-19. Les responsables concernés à l'APW ont indiqué que pour la 8e édition de cette compétition, 65 villages ont exprimé le voeu d'y participer. Il faut rappeler que le dernier village à avoir obtenu le titre de village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou est Sahel, dans la commune de Bouzeguène, qui en a été le lauréat lors de la 7ème édition.