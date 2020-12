Protéger et garantir l'exercice des droits humains constitue «un rempart contre l'ingérence étrangère», a déclaré, jeudi, le premier secrétaire national du FFS, Youcef Aouchiche lors de l'ouverture des travaux de la conférence-débat sur la situation des droits de l'homme en Algérie, organisée au siège national du parti à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. «Les droits de l'homme étaient et restent au coeur du combat politique du FFS, depuis sa création. Leur amélioration constitue une préoccupation majeure du parti comme il s'agit d'une aspiration des millions de citoyens sortis dans la rue le 22 février 2019», est-il soutenu. Dans ce contexte, le parti dénonce «les restrictions à la liberté d'expression et aux libertés d'association et de réunion, ainsi qu'à celle de manifester pacifiquement, les arrestations et les poursuites judiciaires lancées contre des blogueurs et des activistes des droits humains sous diverses accusations». D'après ce parti, «les dangers extérieurs, qui restent une réalité menaçant, plus que jamais, notre pays, se basent essentiellement sur deux facteurs à savoir le refus des décideurs d'adopter une feuille de route démocratique tendant à renforcer l'immunité nationale...». Le FFS prédit également «une explosion sociale» qui sera occasionnée par la crise multidimensionnelle que traverse le pays, exacerbée par la crise sanitaire et la nature du régime en place. «Ce qui rend la situation encore plus critique est la crise nationale et multidimensionnelle qui ne cesse de s'aggraver et prendre de l'ampleur, avec les effets désastreux de la pandémie de Covid-19, qui altèrent sérieusement les capacités de l'Etat à répondre aux urgences», argue-t-on encore. «Le pays a besoin d'un consensus interne fort pour faire face aux multiples défis et risques sur l'Etat national qui s'accroissent de jour en jour», a-t-on noté. En guise de sortie de crise, le parti du défunt Hocine Ait Ahmed plaide pour «une solution politique interne et inclusive, dans un climat fait d'ouverture des champs politique et médiatique et la libération de tous les détenus du Hirak».

Le vieux parti de l'opposition a mis en exergue, à cette occasion, sa nouvelle initiative d'une convention nationale qui regroupera les acteurs politiques et les forces sociales, réaffirmant qu'«il n'y aura d'autre issue sans un dialogue sincère et inclusif». Ce parti estime que «l'aspiration à la liberté, à la démocratie et à l'édification d'un Etat de droit et d'une République démocratique et sociale est une flamme qui n'est pas près de s'éteindre». Par ailleurs, tandis qu'un groupe de cadres à leur tête Ali Laskri et le docteur Ahmed Djeddaï, compte réintégrer le PAD et s'éloigner de l'agenda électoral du pouvoir, la nouvelle direction du parti considère que «les forces du Pacte pour l'alternative démocratique (PAD) ne constituent pas un cadre en mesure d'imposer le changement ou d'influer sur les événements».

Tout en dénonçant «la détérioration de la situation des droits humains», les participants à cette rencontre s'accordent à dire que «le mouvement révolutionnaire constituait une opportunité historique pour opérer un changement radical de système dans la sérénité et le calme». Des avocats des collectifs de la défense des détenus du Hirak, des activistes du soulèvement populaire du 22 février 2019 et les responsables de la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme (Laddh), le Rassemblement action jeunesse (RAJ), les représentants de l'Association des familles des disparus, ont pris part à cette rencontre.